Maitre Sidiki Bérété s'en prend à la Crief : "C’est un instrument de sale boulot…"

CONAKRY-Maître Sidiki Bérété est très en colère. Après avoir été débouté ce mardi 26 avril 2022 dans le référé pénal, cet avocat s’est vertement attaqué à la Cour de Répression des Infractions Économiques (CRIEF) qu’il a qualifié d’instrument de « sale boulot ».

« Depuis 06 avril 2022, date à laquelle nos clients ont été placés sous mandat de dépôt, ils sont incapables de les présenter à un juge d’instruction, ni à une juridiction de jugement, ni à une juridiction d’instruction. Franchement, ils sont détenus par la volonté du Prince, par la volonté des Hommes du 05 septembre, la Crief est un instrument de sale boulot. Nous sommes désolés, la liberté est bafouée. Conformément à la Loi, on s’inscrit en faux, on va relever appel immédiatement », a-t-il dit.

Au-delà de la Crief, ce membre du collectif d’avocats des anciens membres du Gouvernement s’en est pris à la « Justice » qui, selon lui, est un symbole à l’heure-là de « sale boulot ».

« On a rejeté notre demande en contournant la Loi et s’appuyant sur la force des hommes invisibles. On est resté à l’audience, le parquet a quitté vers la fin parce qu’il n’avait pas d’arguments. Je suis désolé, c’est grave pour l’Etat de Droit, personne n’est à l’abri en Guinée, on peut faire de vous comme bon leur semble en servant malheureusement de la justice qui est symbole à l’heure-là de sale boulot. Avec une telle justice, est-ce qu’on eut avoir confiance à comparaître devant un juge.

On veut les (Kassory Fofana, Dr Diané, Oyé Guilavogui, ndlr) faire taire politiquement, mais ils ne se tairont pas. Parce que la liberté d’expression et politique est un droit. La lutte continue jusqu’au bout », a martelé l’avocat.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com