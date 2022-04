Laylat al-Qadr, Zakat al fitr "Mouud" : Les explications de Dr Mohamed Lamine Diallo...

CONAKRY- Layat al-Qatr, également appelée Nuit du destin, a une importante capitale chez les musulmans. Elle n'a lieu qu'une fois par an, dans la dernière décade du mois Saint de Ramadan. Quelle est sa portée ? Comment chercher cette nuit ? Quelles sont les invocations recommandées ? Africaguinee.com a interrogé, le Directeur Général du fonds national de la Zakat et du Waqf. Dans cet entretien, Dr. Mohamed Lamine Diallo évoque aussi la Zakat el fitr appelée aussi « Mouud ».

AFRICAGUINEE.COM : Expliquez-nous la portée du Laylat al-Qadr « nuit du destin » ?

DR MOHAMED LAMINE DIALLO: Laylat al-Qadir? Comme son nom l'indique, c'est la Nuit du destin, on peut aussi l'appeler la Nuit de la destinée. C'est la meilleure de toutes les nuits de l'année. Puisque la communauté du Prophète Muhammad (PSL) n'a pas la longévité comme d'autres communautés l’ont connue. Avant lui, il y a eu des communautés qui pouvaient vivre 1000 ans. Ceux qui avaient moins de longévité pouvaient avoir de 200 à 300 ans. Vous savez très bien que l'espérance de vie de notre communauté à nous est dans la tranche d'âge de 60 à 90 ans, rares sont ceux qui auront 100 ans. Alors, premièrement notre communauté se caractérise par cette courte longévité, deuxièmement, notre communauté se caractérise aussi par sa faiblesse physique. Autrement dit, les anciennes communautés avaient plus de force que nous. Donc, nous sommes pratiquement faibles, on peut même être négligeant, un peu paresseux et tout, nous avons donc, ces difficultés à nous mais cela est dû à notre nature et à notre création.

Alors, puisqu'on a parlé de nous dans les Livres Saints qui ont précédés le Saint Coran, ces communautés savaient qu'on allait venir et quand on leur a expliqué notre situation, ils se disaient "comment ces gens-là vont faire s'ils ne s'adonnent pas beaucoup ? Ils ne durent pas longtemps sur terre, alors comment ils vont faire dans leur dévotion ?" Donc ces communautés s'inquiétaient pour nous par rapport à notre dévotion, à notre attachement à la foi et de ce que nous pouvons faire dans un lapse de temps. C'est ainsi, qu'Allah soubhana wa ta'ala dans sa miséricorde infinie et l'amour qu'il a pour notre Prophète Muhammad PSL, le meilleur de sa créature, l'imam des Prophètes, a manifesté son amour pour lui en lui octroyant une nuit dont l'équivalence en terme de récompense vaut mieux que 1000 mois ordinaires en dehors de cette nuit. C'est pour vous dire que si Dieu vous donne la chance de vivre cette nuit, si vous la mettez au service de Dieu, c'est comme si Dieu vous a laissé vivre plus de 83 années.

Exemple, si consacrez une partie de votre temps à adorer Dieu dans la Nuit de Laylat al-Qadr, en récitant ne serait-ce que astaghfirullah, c'est comme si vous aurez dit astaghfirullah de façon ininterrompue pendant plus de 83 années. Si vous priez pendant la nuit de Laylat al-Qadr c'est comme si vous avez prié de façon ininterrompue pendant plus de 83 années. Tout ce que vous faites du bien dans la nuit de Laylat al-Qadr c'est comme si vous l'avez fait de façon ininterrompue pendant plus de 83 années. Donc, si Dieu donne la chance à quelqu'un de vivre plusieurs Laylat al-Qadr vous allez voir qu'en terme de dévotion, il peut même dépasser celui qui a vécu 1000 ans. Regardez combien de fois Dieu nous aime à travers notre Prophète Muhammad (PSL).

Cette nuit a son caractère plus spécifique. Puisque c'est au cours de cette nuit bénie qu'Allah Soubhana wa ta'ala a fait descendre le Saint Qur'An, (Coran) la législation du musulman. Et c'est au cours de cette nuit bénie encore qu'Allah soubhana wa ta'ala signe les décrets de chacun de nous pour ce qui concerne l'année avenir, ceux qui vont vivre, ceux qui vont décéder, ceux qui vont être riches, ceux qui vont voyager, en fait tout le destin de l'homme pour l'année avenir est tracé au cours de la nuit de Laylat al-Qadr. Donc, c'est une nuit dont on ne peut pas décrire en terme de portée et en terme de spécificité. Notons tout simplement que c'est la Nuit la plus importante de toutes les nuits. Le Prophète Muhammad PSL a dit que celui qui par piété, par sincérité est avec la ferme croyance que Dieu va lui rétribuer la récompense, invoque Dieu, fait des bonnes choses au cours de Laylat al-Qadr, Allah soubhana wa ta'ala lui efface tous ses péchés passés. Donc, c'est une nuit exceptionnelle.

Comment peut-on chercher Laylat al-Qadr ?

Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'idées au tour de la nuit de destin et ça c'est au bénéfice du musulman. Ce qui reste clair, la nuit de destin se situe dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il y a des hadiths qui viennent apporter plus de précisions pour dire qu'il faut rechercher la nuit du destin parmi les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan c'est-à-dire le 21, le 23, le 25, le 27 et le 29 Ramadan et il y a une spécificité même qui va plus loin pour dire que la nuit de Laylat al-Qadr c'est la nuit du 27 Ramadan. Toujours est-il que ceci c'est pour inciter le musulman à consacrer la dernière décade du mois de Ramadan à l'invocation, à la prière, en un mot à l'adoration. Celui qui cherche Laylat al-Qadr dans la dernière décade du mois de Ramadan, la probabilité pour qu'il rate Laylat al-Qadr n'existe pas. Il va absolument avoir Laylat al-Qadr s'il s'adonne à la dévotion pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan.

Il y en a qui affirment qu'il faut chercher Laylat al-Qadr chez soi à la maison et d'autres soutiennent qu'il faut le faire à la mosquée. Qu’est-ce qui est recommandé par la Sunna du Prophète PSL ?

Toutes les deux versions sont accessibles. Si vous le faites à la maison, vous n'êtes pas condamné et si vous le faites à la mosquée, vous ajoutez un plus à votre dévotion parce que la prière en commun a également des degrés d'avance sur la prière individuelle. Mais il faut savoir aussi que les prières surérogatoires sont beaucoup souhaitées à la maison parce que le Prophète Muhammad PSL nous demande de ne pas transformer en tombeaux nos lieux d'habitation. Cela veut dire que là-bas aussi, il faut s'adonner à l'acte d'adoration mais la symbiose, le caractère unificateur de la mosquée a un rôle extrêmement important.

Ce qui doit être fait comme dévotion pendant la nuit de Laylat al-Qadr, il faut savoir qu'il y a les invocations, les évocations, il faut faire des sacrifices, il faut faire des prières, il faut faire la lecture du Saint Coran, voilà parmi tant d'autres actes de dévotion ceux pour lesquels on peut consacrer toute la nuit pour avoir le maximum de bénéfice.

Après Laylat al-Qadr aussi il y a la fête de Ramadan. Il faut rappeler qu'il faut payer le Zakat al fitr pour permettre aux défavorisés de la société de participer à la fête. Parce que la fête ne doit pas être l'apanage de ceux qui ont les moyens, la fête des musulmans c'est pour tous les musulmans et musulmanes et pour cela soit, il faut que les moyens nantis, ceux qui n'ont rien puissent avoir la largesse de ceux qui en ont pour qu’eux aussi participent à la fête. N'oublions jamais cette dimension solidaire, de bienfaisance pour que tout le monde participe à la fête.

A combien s'élève le Zakat al fitr en terme de vivres et en argents ?

Il faut d'abord aller sur la base du principe que le Zakat al fitr c'est le Mouud communément appelé dans nos traditions. L'équivalent du Mouud en terme de quantité, c'est 2 kg et demi de la denrée que vous consommer le plus pendant votre existence. Si par exemple vous avez l'habitude de manger du barabara (riz local ndlr) il serait intéressant que vous basiez vos calculs au prix du barabara, si vous avez l'habitude de manger le riz blanc (riz importé ndlr), il est aussi important pour vous que vous basiez vos calculs sur ce riz. C'est pourquoi il n'est pas très intéressant de l'évaluer parce que chacun sait ce qu'il consomme et chacun peut pouvoir faire l'évaluation en fonction de ce qu'il consomme. Si c'est en fonction du riz barabara vous calculez pour donner l'argent, alors cherchez à savoir le prix de 2 kilogrammes et demi et vous prenez ça par personne, faites ainsi pour le riz blanc. Il ne faut pas oublier que le Zakat al fitr concerne même les bébés qui naissent le dernier jour du Ramadan, ça concerne les femmes, les hommes, enfants, les malades, les riches, les pauvres. Vous devez payer le Zakat al fitr pour tous ceux qui sont sous vos responsabilités.

A qui on doit donner le Zakat al fitr ?

Il faut donner le Zakat al fitr aux défavorisés de la société entendez par-là les pauvres, les nécessiteux de façon générale, ce sont ces couches-là qui sont les ayant-droits de la Zakat al fitr. Le Zakat al fitr c'est pour que tout le monde participe à la fête.

Interview réalisée par Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023