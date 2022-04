Guinée : Michel Kamano aussi dans le collimateur des enquêteurs de la Crief...

CONAKRY-Pendant que certains anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé, déchu le 05 septembre 2021, croupissent en prison depuis des semaines, d’autres poursuivent leur "défilé" à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJ-GN).

Ce mardi, 26 avril 2022, une nouvelle figure a été aperçue dans les locaux de la gendarmerie. Il s’agit de Michel Kamano, ancien 1er questeur de la 9ème législature présidée par Amadou Damaro Camara. Lui-même auditionné précédemment par les OPJ (officiers de police judiciaire).

Au moment où mettions cette dépêche en ligne, l’ancien président du Conseil Économique et Social (CES) est toujours dans les locaux de la la DCIJ-GN. Mais il n’y a pas que lui.

D’autres comme Tibou Kamara ex ministre de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et Sanoussy Bantama Sow, ex ministre des Sports sont aussi présents dans les locaux de la gendarmerie où ils répondent à la convocation des enquêteurs de la Crief.

Nous y reviendrons.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

