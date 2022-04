Foire Internationale du Ramadan : Rapport et recommandations sur la conférence sur la Finance Islamique

Conférence sur la finance islamique

Thème : LA FINANCE ISLAMIQUE EN GUINÉE, FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET D’INCLUSION FINANCIÈRE

Conakry le 14-avril-2022

Rapport et recommandations

En marge de l’organisation de la Foire Internationale du Ramadan aux chapiteaux du palais du Peuple, une conférence s’est tenue en date du 14-avril 2022, sous la haute responsabilité de Monsieur le Secrétaire Général chargé des Affaires religieuses, sous le thème :

« La Finance Islamique en Guinée, comme facteur du développement économique et d’inclusion financière »

Cette conférence débat a connu la présence de plusieurs acteurs et professionnels des banques, des enseignants-chercheurs, des cadres et personnalités de l’administration publique guinéenne, ainsi que d’autres acteurs intéressés par ce nouvel outil de développement, pour outiller les établissements bancaires d’une part, et d’autre part, mettre en exergue l’importance, l’efficacité et la performance pour asseoir un développement sociétal basé sur les préceptes de la finance islamique.

En effet, il est important de souligner, que notre pays à agréer la première banque islamique en 1983, il est d’une nécessité impérieuse qu’elle s’acclimate aujourd’hui avec les outils de cette finance alternative pour mieux orienter réadapter son écosystème économies aux besoins de sa population. Ainsi, aussi de faire face à la mise en œuvre des grands projets de développement national, pour la réduction de la pauvreté et la précarité dans notre pays.

Au cours de cette conférence quatre thèmes ont été traités qui sont :

1- Généralité sur la Finance Islamique (origine, évolution, principe, et apport potentiel), présenté par Dr Mohamed Tafsir BALDE.

2- L’usure et la spéculation, quelle conséquence sur la foi, présenté par Dr Ousmane CAMARA

3- Le WAQF et Zakat, levier du développement et outil pour la réduction de la pauvreté et la lutte contre le chômage, présenté par Dr Mohamed Lamine DIALLO

4- Financement des opérations économiques et entrepreneurs par la Banque Islamique de Guinée : les opportunités, présenté par M Sidy DIEYE.

Vu l’importance de ces thèmes et leur importance pour faire face aux besoins de la Guinée, chacun des intervenants a eu à prouver la nécessité de ce mode de financement avec ses produits différents mieux adaptés à nos besoins.

- Conscients des différents besoins exprimés par les intervenants relatifs au rôle de ce système financier pour assurer la croissance économique et pour proposer un modèle économique plus éthique, transparente, juste et garanti au sein de nos institutions bancaires ;

- Conscient que l’architecture de la finance islamique a joué un rôle prépondérant pour garantir des financements et un développement économique soutenu dans plusieurs continents ;

- Vu les recommandations faites par les conférenciers

Nous les membres organisateurs de cette conférence recommandent ce qui suit :

- La vulgarisation de la finance islamique à travers les débats scientifiques et professionnels ;

- La création d’un cadre juridico-institutionnel de la finance islamique en République de Guinée s’exprime nécessairement ;

- La normalisation d’un cadre réglementaire pour le développement des activités de la finance islamique ;

- Le renforcement des partenariats et des coopérations avec les institutions financières islamiques à travers le monde ;

- L’Octroi des stages de formation pour les étudiants sortants après la formation au sein des institutions bancaires ;

- La création d’assurance islamique (TAKAL) et l’émission des obligations islamiques ;

- L’organisation de la foire internationale à chaque année, la création des activités scientifiques autour une visibilité des produits et services conformes aux préceptes de l’islam ;

- Faire de Conakry la capitale de la finance islamique en Afrique de l’Ouest partenariat avec la Banque Islamique de Guinée « BIG ».

Pour finir, nous voudrions au nom des organisateurs de rendre grâce à Allah, qui nous a permis de consacrer ce temps précieux en ce mois béni de ramadan, de créer ce cadre d’échange entre les différents acteurs, mais aussi nous remercions les différents partenaires associés à cette organisation, lesquels n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette conférence.

Nous, organisateurs, remercions les conférenciers pour leurs brillantes présentations, lesquelles seront un canevas pour renforcer cet outil de performance économique en République de Guinée.

Ces mêmes mots de remerciement vont à l’endroit des médias, qui ont pris tout leur temps dans le but de couvrir nos activités depuis leur lancement.

Les organisateurs :

1- Ibrahim MANSARE, Consultant en Finance Islamique

2- Sidy DIEYE, Directeur de la Banque Islamique de Guinée

3- Elh. Ibrahim Demba CAMARA, DGA BY ISSA

4- M. Moukalled AZZAM, PDG ICÔNE EVENTS