Guinée : YouScribe, une bibliothèque numérique pour encourager la lecture…

CONAKRY-Vous ne le saviez peut-être pas ! Désormais en Guinée, il existe une bibliothèque numérique pour vous faciliter la lecture. « YouScribe », c’est son nom. Conçue pour encourager la lecture, "YouScribe" est une bibliothèque numérique dans laquelle on trouve des livres numériques, des livres audios, des dossiers de presse, des documents pédagogiques.

Orange Guinée, géant de la téléphonie mobile en Guinée, accompagne cette initiative grâce à un partenariat. Avec 2000 GNF de crédit mobile la journée ou 8000 GNF la semaine, vous avez la possibilité d’accéder à plus d’un million de livres.

« Notre but est de faire en sorte qu’au sein de cette bibliothèque numérique, on retrouve tout ce dont les étudiants, les jeunes professionnels, les chercheurs ont besoin pour réussir, s'éduquer », explique Anne Sophie Steinlein.

Selon elle, la bibliothèque numérique "YouScribe" dispose de son application mobile. Mais pour y accéder, il faut un abonnement facturé à un prix forfaitaire en dessous du prix normal d'un livre vendu sur le marché. C'est dans ce cadre qu'un partenariat a été signé avec la société de téléphonie Orange Guinée.

« On ne va pas lancer une bibliothèque numérique avec un moyen de paiement qui sera par exemple la carte bancaire. Ça serait s'adresser uniquement à une population qui a déjà les moyens et qui peut se payer un livre. Or, on sait que le livre est cher et il est parfois difficilement accessible. On a construit ce partage avec Orange et Digital Virgo afin de proposer un moyen de paiement adapté qui est le crédit mobile.

Aujourd'hui, toute personne qui le souhaite ; peut accéder à plus d'un million de livres avec un forfait de 2000 GNF la journée ou 8000 GNF la semaine », a fait savoir Anne Sophie Steinlein directrice des opérations de YouScribe qui existe déjà en Guinée.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 05 56 23