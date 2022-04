Guinée : la prochaine "cible" de la Crief après les anciens ministres…

CONAKRY- Depuis sa mise en place en janvier dernier, la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), a engagé des séries de poursuites judiciaires contre certains piliers du régime d’Alpha Condé, reversé le 05 septembre 2021.

Plusieurs anciens ministres, de dirigeants d’entité étatiques, accusés de corruption et de détournement de deniers publics sont inculpés. Certains comme l’ancien Premier ministre Kassory Fofana et quatre membres de Gouvernement déchu, sont placés en détention préventive, à la maison centrale, la plus grande prison du pays.

Plus de cent inculpations sont déjà recensées. Alors que les procès sont attendus dans les semaines à venir, la Crief n’entend faire de répit dans la lutte qu’elle a déclenchée.

D’après nos informations, après les anciens ministres (dont nombreux sont inculpés), les DAAF (Division des affaires administratives et financières) du régime déchu, seraient la prochaine cible de cette juridiction spéciale mise en place par la junte pour lutter contre la corruption et les prévarications.

Certains de ces anciens responsables financiers recrutés par Alpha Condé, l’ancien président, sont soupçonnés de s’être « insolemment » enrichis pendant qu’ils étaient aux affaires. En octobre dernier, ces chefs de Division des Affaires Administratives et Financières avaient été convoqués par le chef de la junte au Palais Mohamed V de Conakry.

Le colonel Mamadi Doumbouya leur avait demandé avec insistance de faire des rapports sur la situation de l'exécution des budgets, chacun dans son servic et de déposer les rapports. Les jours qui avaient suivi, ils avaient été sommés de déposer leurs passeports.

A suivre…

Africaguinee.com