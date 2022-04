Évaluation des ministres : la mise au point d'Ousmane Gaoual Diallo

CONAKRY- Le 21 avril dernier, lors du conseil des ministres, le Colonel Mamadi Doumbouya avait instruit son premier ministre Mohamed Béavogui d’évaluer la performance individuelle et collective de son Gouvernement et de lui transmettre le bilan trimestriel des départements sectoriels.

Qu’est-ce qui a prévalu à cette instruction ? Traduit-elle une impatience voire un agacement par rapport à la lenteur dans l’exécution de la feuille assignée au Gouvernement ?

Africaguinee.com, a interrogé le porte-parole du Gouvernement. Ousmane Gaoual Diallo a fait une mise au point sur cette démarche.

« C’est un rapport d’étape, il n’y a aucune impatience. Le président nous a assigné une feuille de route. Chaque ministre a reçu sa feuille de route sectorielle étalée sur douze mois. On vient de passer un trimestre, c’est important de savoir : Qu’est-ce qu’on a fait ? Qu’est-ce qui a été initié ? Quelles sont les difficultés rencontrées pour mieux faire ? C’est l’objectif de cette évaluation.

On sait qu’en trois mois, il y a des choses qu’on ne peut absolument pas faire. Donc, le but de cet exercice est de savoir ce qu’on fait. Ensuite, identifier les blocages et procédures qui ralentissent la mise en œuvre (des projets) et qui pourraient être améliorées, soit par l’évolution du cadre légale ou par l’amélioration des relations entre les acteurs », a précisé le porte-parole du Gouvernement.

Le Premier ministre qui est au centre de cet exercice a indiqué que l’évaluation sera faite sur la base de trois (3) critères. A savoir :

Premièrement, les objectifs fixés dans les lettres de mission,

Deuxièmement, l’exécution et le suivi des décisions du conseil des ministres et des projets spécifiques,

Troisièmement, la gestion des ressources humaines et financières.

« En d’autres mots, « il s’agit de mesurer les résultats engrangés depuis la mise en place du Gouvernement, et de faire des projections, en vue d’assurer l’efficacité gouvernementale au bénéfice des populations pour lesquelles les ministres sont en mission », précise Mohamed Béavogui.

A suivre..

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112