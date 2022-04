Vers un "rapprochement" entre RPG-arc-en-ciel et l’UFDG pour faire face au CNRD ? "Rien n’est exclu…"

CONAKRY-Se dirige-t-on vers un rapprochement entre l’UFDG et le RPG arc-en-ciel ? « Rien n’est exclu », dit-on dans les états-majors des deux formations politiques, acculées par la junte militaire au pouvoir.

Une question de survie

« Il va y avoir l’union sacrée entre le RPG arc-en-ciel et l’UFDG parce que face à un adversaire commun, c’est une question de survie qui se pose. Aujourd’hui les deux formations se sentent menacées, et en face ils ont un ennemi commun, l’instinct de survie voudrait qu’ils se donnent les mains. Et c’est cette démarche qui se dessine » a confié à Africaguinee.com un ex collaborateur d’Alpha Condé qui, ne croit pas à la libération totale de son ‘’patron’’.

Un autre allié du RPG arc-en-ciel laisse entendre qu’une union ‘’sacrée’’ entre l’ex parti au pouvoir et l’UFDG pourrait se concrétiser pour former un solide bloc, face aux derniers actes du CNRD.

Qu’en dit-on dans les rangs du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo ? Un responsable de l’UFDG, interrogé à propos de cette éventualité a apporté la position du parti. Pour Kalémodou Yansané, un des vice-présidents de l’UFDG, en politique, rien n’est exclu. Il précise que la divergence entre le RPG arc-en-ciel et l’UFDG était liée à une question de gouvernance. Maintenant qu’ils ne sont plus aux affaires, cette probable union sacrée n’est pas à écarter même s’il n’y a rien de concret. Pour l’instant.

« Nous on n’a pas de problème avec le RPG, ni avec un autre parti politique. Nous, tous les problèmes qu’on avait c’était des problèmes de gouvernance. On avait des problèmes avec le gouvernement, avec le Président Alpha Condé, mais on n’a pas de problèmes particuliers avec le RPG arc-en-ciel. Maintenant, les informations selon lesquelles il y a un possible rapprochement ; je vous avoue que je ne suis pas au courant en tant que vice-président de l’UDFG. Puisqu’en Guinée il y a trop des rumeurs, mais en politique, rien n’est exclu, on ne peut pas dire jamais. On peut être aujourd’hui de pires adversaires et être des pires opposants demain comme on peut être presque des ennemis et être des alliés demain. Ça dépend de la conjoncture du moment, des intérêts en jeu. Je ne sais pas quelle sera la nature d’un éventuel rapprochement, comment ça va se dessiner, pour le moment je ne suis pas au courant » a réagi Kalémodou Yansané.

L’ex député de la 8ème législature ajoute que l’UFDG et le RPG arc-en-ciel sont les plus grands partis de ce pays, il peut donc y avoir des démarches de rapprochement pour un sujet donné.

« On peut prendre par exemple, le RPG a annoncé qu’il ne prendrait pas part aux assises nationales tant qu’Alpha Condé est en détention, les cadres du parti sont en prison… Nous, également on a dit qu’on ne viendrait pas tant que des conditions des assises ne sont pas réunies. Sur ce plan, on se rejoint. Je pense également que le RPG n’est pas actuellement satisfait de la manière dont la transition est gérée, nous également c’est pareil.

Des actions fortes sont certes cours d’être menées, mais, le bilan est un peu dur à être apprécié parce que le plus gênant dedans, c’est que depuis 8 huit mois on est dans la transition, on n’a pas vu une action tangible et concrète allant dans le sens de la remise du pouvoir à une autorité légale. C’est vrai que le CNT, le gouvernement sont là, la CRIEF fait son travail, mais des actions pour un retour à l’ordre constitutionnel ne sont pas engagées. Il s’agit de la constitution, du code électoral, du fichier, du chronogramme, rien de tout ça n’est engagé sur le plan pratique », a expliqué ce proche de Cellou Dalein Diallo.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

