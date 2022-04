Libération d'Alpha Condé : Comment réagit le RPG arc-en-ciel ?

CONAKRY-Alpha Condé, déchu le 05 septembre 2021, est désormais libre ! C’est ce qu’a annoncé, vendredi 22 avril 2022, dans la soirée le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement), dans un communiqué. Comment cette libération est-elle accueillie au RPG arc-en-ciel ? Cette décision va-t-elle changer la position du parti face aux activités du CNRD ? Dr Sékou Condé, secrétaire permanent de l’ex parti au pouvoir répond à nos questions.

AFRICAGUINEE.COM : Quelle est votre réaction suite à l’annonce de la libération du Professeur Alpha Condé par le CNRD ?

SÉKOU CONDÉ : C’est une réaction de joie qui m’anime ce matin, si cette cette libération s’avère vraiment réelle. Parce notre combat était la libération du Professeur Alpha Condé depuis le 5 septembre 2021. Nous avons toujours demandé sa libération totale, ainsi que la sauvegarde de son intégrité physique et morale. Si aujourd’hui c’est chose faite, la direction nationale du Rpg arc-en-ciel ne fera qu’applaudir et remercier encore les autorités du CNRD d’avoir élargi complètement, totalement le Professeur Alpha Condé. Quoi qu’il en soit, il faut reconnaitre que le Président Alpha Condé a beaucoup fait pour ce pays.

La libération totale et sans condition du Président Alpha Condé était l’une de vos conditions pour participer aux initiatives du CNRD, (assises nationales, cadre inclusif du dialogue) est-ce que va amener le parti à changer de position ?

C’était l’une de nos conditions pour participer à toutes ces activités. Nous attendons l’effectivité totale de la libération du Professeur Alpha Condé. Si tout cela est effectif, en ce moment la direction nationale du parti va se réunir pour décider de la décision ou de la position du RPG arc-en-ciel quant à tout ce qui se passe actuellement sur le terrain politique en Guinée.

Certains affirment que la décision du CNRD est dictée par les menaces de sanctions brandies par la CEDEAO. Etes-vous de cet avis ?

Nous devons attendre. Le communiqué est passé hier. Nous devons encore observer. Parce que j’avais vraiment le pressentiment, comme la CEDEAO se réunit le 25 avril, c’est quelque chose pour la faire plaire, pour éviter des sanctions contre la Guinée. Mais si sa libération est effective, nous aviserons. En attendant, nous remercions d’abord les militantes, militants et sympathisants et tous ceux qui veulent adhérer au RPG arc-en-ciel.

Nous sommes dans un mois saint, de pénitence, je leur demanderai de continuer les prières pour notre pays la Guinée et tous ceux qui sont incarcérés présentement à commencer par notre président provisoire du conseil national exécutif provisoire Dr Ibrahima Kassory Fofana, de continuer pour qu’il soit élargi de cette situation. Et que chacun continue à prier dans sa maison pour la paix, la quiétude et pour une Guinée et prospère.

Entretien réalisé par Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114