Conakry : Des précisions sur le retrait du permis d'exploitation de l'hôtel Sheraton...

CONAKRY-Officiellement, c'est depuis décembre 2021 que l'hôtel SHERATON GRAND Conakry, situé sur le littoral nord dans la commune de Ratoma, a annoncé sa fermeture pour, disait-on, " des travaux de rénovation ".

Près de cinq (5) mois après cette décision de fermeture, le ministre de la culture, de l'artisanat, de l'hôtellerie et du tourisme, a, dans un arrêté pris le 15 avril 2022, annoncé le retrait du permis technique d'exploitation de ce grand établissement hôtelier. Ce, jusqu’à nouvel ordre. Qu'est-ce qui a prévalu à cette décision ?

Le directeur général adjoint de l'office national du tourisme (ONT), lors d'un entretien téléphonique accordé à un journaliste d'Africaguinee.com, a apporté des précisions sur les raisons de cette décision. Ousmane Alexis Diallo indique cette décision fait suite à un constat du non-respect des normes hôtelières par les dirigeants de SHERATON.

"C'est un constat qu'on a eu à faire : SHERATON GRAND CONAKRY avec sa notoriété, son image de marque par rapport à son standing, a un problème technique. Le problème se situe entre PALM GUINEE SA, Marriott et le Grand SHERATON qui doit faire la réparation capitale par rapport aux travaux techniques. L’un est chargé de la gestion, l'autre de l'image de marque de l'enseigne qui est le Grand SHERATON. Nous, on a appelé les autorités afin de les écouter et savoir ce qui ne va pas. Ils nous ont donné des explications techniques par rapport aux problèmes techniques qu'ils ont.

Le permis d'exploitation technique est donné aux exploitants par rapport à un cahier de charge et certains critères. Si l'hôtel SHERATON a un standing international, la clientèle qui vient est une clientèle de luxe. Donc, il y a l'exigence par rapport aux étoiles. Si nous constatons qu'il y a une dégradation par rapport au service demandé, par rapport aux étoiles, on est obligé de retirer le permis d'exploitation jusqu'au moment où ils vont respecter les normes, ainsi que tous les différents paramètres liés à l'exploitation hôtelière. C'est l'argument de l'office national du tourisme qui est chargé de la promotion, de la gestion et du développement touristique", a expliqué Ousmane Alexis Diallo.

Le retrait du permis d'exploitation reste en vigueur jusqu'au moment où les dirigeants de l’hôtel arriveront à respecter les normes hôtelières, a-t-il précisé. "Il y a une convention qui les lie à l'Etat. Et, le permis est donné par rapport à l'activité. Toute la force que le ministère a, c'est de s’assurer de la réglementation par rapport à l'activité hôtellerie, (la restauration et l'hébergement). Or, les normes d'hébergement et restauration ne sont pas là", explique le DGA de l’ONT.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: ( 00224) 655 311 114