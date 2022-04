Alpha Condé libéré, Sidy Ndiaye nommé : Irrité, le FNDC donne ses premières consignes...

CONAKRY- Les derniers développements de l'actualité sociopolitique en Guinée, marqués notamment par le retour aux affaires du procureur Sidy Souleymane Ndiaye et la libération d’Alpha Condé ne laisse pas de marbre le front national pour la défense de la Constitution (fndc).

Ce samedi 23 avril 2022, ce mouvement hétéroclite composé d’organisations de la société civile et de partis politiques a qualifié la nomination de l’ancien procureur de Dixinn au parquet général de la cour suprême et la libération d’Alpha Condé de « prime à l'impunité et à l'arbitraire ».

« La nomination du tristement célèbre procureur Sidy Souleymane N'Diaye (l’incarnation de la répression judiciaire) » contraste avec les engagements publics du président du CNRD de ne pas « recycler et d’éviter les erreurs du passé », déplore le FNDC. Cette « maladresse » dénote clairement, selon le mouvement dirigé par Oumar Sylla Foniké Mengué, la volonté du CNRD de renoncer à ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée, pris au lendemain du 05 septembre 2021.

Consigne

L'annonce de la libération de l'ex Président Alpha CONDÉ, alors que des plaintes des familles des victimes de son régime sont pendantes devant la justice, inquiète aussi le FNDC qui s’interroge sur la volonté réelle du CNRD de faire de la justice la boussole de la transition.

Ces deux actualités poussent le FNDC a donné une consigne. Le mouvement dirigé par Foniké Mengué demande « aux citoyens pro-démocratie de rester mobilisés pour les valeurs de justice, de paix et de démocratie qui sous-entendent la lutte citoyenne pendant cette décennie du peuple martyr de Guinée ».

La Coordination Nationale du FNDC appelle à la diligence du CNRD et du gouvernement de la transition à entendre le cri de cœur des guinéens qui, selon le FNDC, ont soif de justice. « Cela, pour la quiétude sociale », indique la coordination du FNDC.

A suivre…

Africaguinee.com