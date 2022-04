Aguipe : Hassimiou Souaré confirmé à son poste de DGA par le colonel Doumbouya

CONAKRY-Le président de la transition a placé sa confiance en M. Mamadou Hassimiou Souaré.

Ce jeune cadre a été confirmé par le colonel Mamadi Doumbouya à son poste de Directeur Général Adjoint de l’AGUIPE (Agence guinéenne pour la promotion de l’Emploi).

Dans le même décret lu ce vendredi 22 avril 2022 à la télévision nationale, le président de la transition a nommé M. Mohamed Aribot au poste de Directeur général de la même Agence, lequel était précédemment directeur des ressources humaines de la Lonagui.

Visionnaire, M. Souaré a su mener, -depuis qu’il est arrivé à la Direction de l’AGUIPE en août 2020-, des réformes courageuses, grâce à l'appui de sa hiérarchie.

Avant d’intégrer l’administration, ce journaliste de carrière, a dirigé pendant de longues années votre quotidien en ligne Africaguinee.com qui est aujourd’hui un des médias les plus crédibles et les plus visités dans l’espace francophone.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com