Accident à Médine : "Faux", Cellou Dalein Diallo n'était pas dans le bus…

DJEDDA- L’accident de bus survenu sur l’autoroute Al-Hijrah à Médine a donné lieu à une rumeur alarmante concernant Cellou Dalein Diallo, en visite spirituelle en Arabie Saoudite depuis le début de dernière décade du mois saint de ramadan.

La folle rumeur s’est propagée comme une trainée de poudre sur la toile, samedi 23 avril 2022. Face à l’ampleur qu’elle a prise, Cellou Dalein Diallo l'a démenti tout en assurant qu’il « va bien » et que depuis son arrivée en Arabie Saoudite, il n’a jamais emprunté de bus.

« Je viens de recevoir d’un ami cette publication qui fait état de mon décès dans un accident de bus entre Medine et Makka. Je démens formellement cette information.

Je n’ai pas emprunté de bus depuis mon arrivée en Arabie Saoudite et j’ai fait ce trajet Medine-Makka, le vendredi 22 courant dans un véhicule affrété par les ressortissants guinéens vivant à Medine.

Je suis arrivé à la Mecque, après 4h de route, sain et sauf et depuis, grâce à Dieu, j’accompli, avec ponctualité et assiduité, toutes les prières et autres obligations de la Oumra », a assuré Cellou Dalein Diallo, dans un message partagé par le serivce de Communication de l’UFDG.

Selon les autorités saoudiennes, l’accident a fait quatre morts. Le bus qui transportait 45 passagers notamment des pèlerins venus pour la Oumra, est entré en collision avec un camion sur l'autoroute Al-Hijrah, dans la province de Médine.

L'accident s'est produit juste après la ville d'Al-Yutamah, à environ 90 km de la ville de Médine.

