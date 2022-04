Assises nationales : Des cadres du ministère de la promotion féminine enterrent "la hache de guerre" et se "pardonnent"

CONAKRY-Le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a donné le coup d'envoi ce vendredi, 22 avril 2022, des assises nationales dans le secteur social. Cette action initiée par le président de la transition et qui vise à réconcilier les Guinéens sous le signe de la vérité et du pardon, a regroupé toutes les entités du département de tutelle dans l'enceinte de l'hôpital Jean Paul II dans la commune de Ratoma.

Les travaux qui vont durer trois jours ont été officiellement lancés par Aïcha Nanette Conté, ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables en présence des membres de son cabinet.

Pour la réussite des assises nationales qu'il a lancées le 22 mars 2022, le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition a demandé l'implication de tous les membres du Gouvernement. Un message bien entendu par le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables qui a regroupé les cadres, partenaires, ONG, organisations de femmes et autres structures pour que chaque participant puisse extérioriser son malaise, sa frustration pour qu'enfin l'entente soit le maître-mot.

Dans son discours de circonstance, la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a insisté sur le pardon, gage d'une véritable réconciliation. Selon Aïcha Nanette Conté, les assises nationales initiées par le président du Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD) constituent une réelle opportunité à saisir.

« Il y a des cadres qui sont allés de par le pays mais également à l'extérieur du pays pour avoir l'assentiment de nos frères et sœurs. Que chacun puisse exprimer ses frustrations, ses mécontentements, ses manquements mais en retour qu'ils donnent aussi l'opportunité de pouvoir pardonner. Que ces assises se passent sans qu'au sein de nos départements qu'on ne puisse faire de même, je pense que ça aurait été aussi un manquement à la réussite de ces assises. Raison pour laquelle, mon cabinet et moi avons organisé ces assises au sein du département », a-t-elle indiqué.

A la suite de la ministre Aïcha Nanette Conté, les autres membres du cabinet et plusieurs travailleurs se sont soumis au même exercice qui consiste à pardonner à son prochain. Une façon pour eux, de montrer le bel exemple à ceux qui doivent prendre part aux travaux.

« Le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables est le thermomètre social de notre pays. Pour nous donc, le lancement de ces assises a une importance capitale. Madame le ministre, elle-même a demandé pardon à l'ensemble des travailleuses et travailleurs de notre département. Devant tout le monde, l'acceptation a été commune. Elle a demandé à son tour, que chacun de nous demande pardon à son prochain au niveau de notre département et même ailleurs pour la bonne marche de notre pays. Ce qui était hier, ne doit plus exister.

Nous devons nous pardonner parce que l'histoire de notre pays se résume en des temps sombres. Les populations ont été endeuillées, il faut que chacun s'exprime et que chacun fasse ressortir ce qui est en lui, les douleurs et les frustrations. Dans les départements également, il y a eu des frustrations. C'est pour cela, nous saluons l'esprit de notre ministre pour avoir lancé ces assises pour que chacun puisse dire ce qui ne va pas », a dit Soriba Soumah, directeur général du Centre National de Formation Sociale Appliquée Jean Paul II.

Abondant dans le même sens, Lamine Touré, chef comptable au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a salué cette initiative qui est d'une grande portée. Ensuite, il a pris l'engagement d'éponger à partir d'aujourd'hui toutes les injustices subies dans l'exercice de sa fonction.

« Je suis très ravi de participer à ces assises nationales organisées par notre ministère. Très touché par l'intervention de madame le ministre, le pardon qu'elle a demandé à son cabinet et aux cadres est un signe de réjouissance. Avec cette entente, le ministère fera de bons résultats comme exigé par le président de la transition en ce qui concerne l'évaluation sectorielle. A mon niveau, j'enterre tout ce que j'ai subi dans ce département », a pardonné Lamine Touré qui s'attend à ce que toutes les frustrations prennent définitivement fin dès après les assises nationales.

Dans la série de prise de parole dont le but était de permettre aux participants d'exprimer ce qu'ils ressentent, Dr Morlaye Camara n'a pas pu contenir sa colère. Cet albinos a déploré le manque d'attention à l'égard de cette couche qui est vue d'un mauvais œil par la société. Mais avec les pardons qui lui ont été adressés, celui qui s'est exprimé au nom de tous les albinos a fini par accepter.

« Les albinos sont des personnes vulnérables et l'Etat a le devoir de les entretenir. Il faut pratiquer la discrimination positive. Lorsqu'un albinos malgré son état de vulnérabilité parvient à apprendre quelque chose, il n'est pas normal qu'il soit chômeur. Ça ne se doit pas. Comment voulez-vous encourager les autres à aller à l'école ? Les albinos doivent être encouragés pour qu'ils puissent apporter quelque chose à l'Etat. Malgré tout, au nom des assises nationales, j'accepte le pardon », a-t-il dit.

Dans la même lancée, le secrétaire général du syndicat des travailleurs et le conseiller technique principal ont mis l'accent sur la nécessité pour les Guinéens à se pardonner. Car regrettent-ils, de l'indépendance à nos jours, plusieurs tristes événements ont mis à rude épreuve la paix et le vivre ensemble.

Le moment est donc venu de taire toutes ces divergences afin de parler d'une même voix dans l'intérêt supérieur de toutes les filles et fils de la Guinée qui rêvent d'un pays unifié.

Siba Engagé

Tel: (00224) 623 06 56 23