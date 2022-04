Appel d’Offres pour le transport et la manutention des MILDA des centres de santé vers les sites de distribution

1.CONTEXTE

L’Organisation Catholique pour la Promotion Humaine est une organisation non gouvernementale, apolitique qui œuvre pour la promotion de l’Homme et tout l’Homme.

Créée en 1986 par la Conférence épiscopale de Guinée qui assure sa présidence et confie la mission d’agir par les diocèses et les paroisses. Elle a été agréée par le gouvernement guinéen en 1993 par l’arrêté N°93/1502/MIS/DAP, membre du réseau de la Caritas Internationale. L’OCPH est une ONG d’aide et de développement humain intégral, qui intervient dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’éducation, de l’assistance d’urgence et de la Justice et Paix. Au niveau national, l’OCPH est représenté par un secrétariat général avec une décentralisation dans les trois Diocèses (Conakry, Kankan, N’Zérékoré) par des Directions Diocésaines.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcement des services de lutte contre le Paludisme en Guinée »sous financement du Fonds Mondial (NFM) 2021-2023, OCPH Caritas Guinée, sous récipiendaire de CRS recherche des transporteurs pour le transport des MILDA des Centre de Santé vers les sites de distribution pour la campagne 2022.

2. OBJET

Le présent avis a pour objet la sélection de transporteurs pour assurer le transport des MILDA (Moustiquaire Imprégnée D’insecticide à Longue Durée d’Action) des centre de santé vers les points de distribution dans les six (6) préfectures de la région administrative de N’zérékoré couvertes par l’OCPH pour la campagne 2022.

NB : Un soumissionnaire peut soumissionner à plusieurs lots, mais ne peut obtenir que deux lots au maximum.

Lot Quantité de Ballot N'Zérékoré 9173 Macenta 6351 Beyla 4657 Lola 3440 Yomou 2850 Gueckédou 5648 TOTAL 32119



A noter que les quantités sont susceptibles de varier de plus ou moins 10 pour cent après la validation des données du dénombrement.

3. OFFRE TECHNIQUE (80 %)

Les pièces constitutives de l’offre technique sont:

L’acte d’engagement ou Lettre de soumission

La preuve d’exécution de marché similaires avec des institutions ou ONG : documents prouvant une expérience similaire et probante dans le domaine de la grande distribution (Liste de références avec contacts, attestations de bonnes fins, contrats antérieurs, bons de commande, etc.)

Les détails sur la flotte de véhicules disponibles, leur état: le nombre de camions qui seront mis à disposition pour le transport de ces moustiquaires et leur état

Le Plan proposé pour la livraison vers les différents points de distribution incluant le délai d’exécution de la prestation.

Tout autre document pouvant attester de la capacité technique du soumissionnaire. 4. OFFRE FINANCIÈRE (20%)

L’offre Financière devra inclure :

Le devis détaillé comprenant toutes les rubriques couvertes par la soumission

Le numéro du compte bancaire du soumissionnaire.

NB : Les soumissionnaires proposeront un montant unitaire forfaitaire de transport et manutention par ballot des Centres de Santé vers les sites de distribution.

5. DELAI D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le délai d’exécution du transport est laissé à l’appréciation du TRANSPORTEUR. Ce dernier est tenu de proposer dans son offre technique le délai qu’il juge nécessaire pour la réalisation du transport. Toutefois, ce délai ne doit pas dépasser cinq (05) jours.

6. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO )

Le dossier complet d’appel d’offres peut être retiré physiquement à la Direction Diocésaine de l’OCPH N’Zérékoré de 9H00 à 16H00 où en demandant par e-mail aux adresses suivantes : touaroloimeni@gmail.com ou ocphzere2@yahoo.fr

7. DATE DE DEPOT DE SOUMISSION

Les offres doivent être déposées physiquement sous pli fermé au plus tard le 04 mai 2022 à 17H00, heure locale dans les locaux de l’OCPH N’Zérékoré.

Il est entendu que toute offre transmise à l’OCPH N’Zérékoré après le délai de dépôt des offres ne sera pas prise en compte.

ARTICLE 11 : MODALITES DE REGLEMENT

Les prestations prévues dans le cadre du présent marché seront rémunérées seulement après la réception et validation des bordereaux de livraisons certifiés par les bénéficiaires. Le TRANSPORTEUR devra alors préfinancer les dépenses liées à cette distribution avant le paiement de la prestation.

La monnaie de l'offre est le Francs Guinéens (GNF).

N’Zérékoré le 18 avril 2022

Le Directeur Diocésain.ai de l’OCPH-Caritas N’Zérékoré

Nyankoye Loimeni TOUARO