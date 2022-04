Urgent : Damantang Camara et Ibrahima Kourouma inculpés et conduits en prison…

CONAKRY- Trois nouveaux anciens ministres d’Alpha Condé, déchu le 05 Septembre 2021, ont été inculpés ce jeudi 21 avril 2022 par la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Il s’agit de :

Damantang Albert Camara , ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile,

Dr Ibrahima Kourouma, ancien ministre de la Ville et de l’aménagement du territoire,

Mamadi Camara, ancien ministre de l’Économie et des Finances.

Ils sont poursuivis pour "détournement et complicité de détournement des deniers publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment".

Damantang Albert Camara et Dr Ibrahima Kourouma ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale où ils rejoignent l’ancien premier ministre Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui, inculpés pour les mêmes faits et incarcérés le 06 avril dernier.

MM. Camara et Kourouma ont été conduits en prison sous escorte à bord d'un pick-up de la gendarmerie. Mamadi Camara, a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com