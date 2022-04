Guinée : Mamadi Doumbouya face à une menace de "grève générale illimitée"…

CONAKRY-Acculée par la classe politique qui refuse de soumettre à ses « injonctions », la junte militaire au pouvoir en Guinée risque de faire face à une nouvelle crise.

Et pour cause, l’intersyndicale de l’éducation (FSPE, SLECG, SNE), a décidé de déclencher, le lundi 25 avril 2022, une grève générale et illimitée sur toute l’étendue du territoire national.

Cette grève va toucher un secteur névralgique. L’Éducation. Ce, alors que les examens nationaux pointent à l’horizon.

Elle invite toutes les enseignantes et enseignants à observer ce mot d’ordre de grève en restant à leur domicile. Les parents d’élève sont invités à garder leurs enfants à la maison.

LIRE AUSSI- Guinée : Mamadi Doumbouya et son équipe sur une « ligne de crête »…

Ces trois organisations syndicales de l’Éducation ((FSPE, SLECG, SNE) dénoncent le refus du Gouvernement d’ouvrir un couloir de négociation et d’accorder une suite favorable à leur mémorandum en septembre 2021.

L’intersyndicale de l’éducation qui avait déjà déposé un préavis de grève le 06 avril dernier, dénonce aussi le non-respect du point 2 du protocole d’accord de janvier 2020.

A suivre…

Africaguinee.com