Guinée forestière : Un cas probable de fièvre Lassa signalé à Gueckédou…

GUECKEDOU- Un cas probable de fièvre lassa a été détecté à Gueckédou, une ville située en Guinée forestière, région coutumière de ce type de maladie virale. L'information nous a été confirmée par un cadre du ministère de la santé et de l'hygiène publique.

Selon Dr Bachir Kanté, conseiller chargé de mission du ministère de la santé, un cas clinique qui correspondrait à la fièvre lassa a été détecté à Gueckédou. Mais, at il dit, les investigations sont en cours.

" On est en train de mener des investigations autour d'un cas clinique qui correspondrait à la fièvre lassa. Si c'est confirmé, on fera une déclaration officielle dans un bref délai et mettre en marche la riposte. Le cas a été détecté à Gueckédou", a précisé Dr Bachir Kanté.

Au mois de juin 2021, un cas de cette fièvre avait été détecté à l'hôpital régional de Nzérékoré. La personne originaire de Beyla n'avait pas survécu.

Selon l'organisation mondiale de la santé, la fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique causée par un Arénaviridae le virus Lassa. Celui-ci est endémique dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

Au Nigeria, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, des flambées épidémiques surviennent régulièrement et touchent de 100 à 300 000 personnes par an dont 5 à 6 000 succombent.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114