Crief : Kassory Fofana et Dr. Diané seront bientôt fixés sur leur sort...

CONAKRY-La deuxième audience en référé pour la libération de l’ancien premier ministre Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui s’est tenue ce jeudi 21 avril 2022, à la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Les débats se sont déroulés à huis clos, loin des micros et caméras, en présence des avocats des détenus et de la partie civile, a-t-on appris.

Au terme des débats, le président de la Cour a décidé de renvoyer l’affaire au mardi 26 avril 2022 pour délibéré être rendu.

En détention préventive à la maison centrale depuis le 06 avril dernier, Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui seront donc bientôt fixés sur leur sort.

Mais d’ici là, ils resteront à la maison centrale où ils ont été rejoints cet après-midi par Damantang Albert Camara et Dr Ibrahima Kourouma, inculpés ce jeudi pour "détournement et complicité de détournement des deniers publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment".

Dossier à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com