Récupération des biens de l’Etat : Des grincements de dents à Mamou…

CONAKRY-Après les instructions du colonel Mamadi Doumbouya, relatives à la récupération des domaines de l’Etat, les administrateurs territoriaux commencent à agir.

A Mamou, les autorités de la préfecture ont entamé les opérations de déguerpissement ce mardi 19 avril 2022. Au marché Avaria, le plus fréquenté de la ville, plusieurs lieux de vente occupés par des femmes sont ciblés. Des croix ont été mis sur les endroits à déguerpir. Tous les marchands sont sommés de déguerpir des lieux dans 72 heures. Une nouvelle qui plonge plusieurs femmes étalagistes dans l’inquiétude. Car c’est là qu’elles tirent la popote.

Ce mercredi 20 avril 2022, elles ont investi les locaux du bureau de Mamady Diallo préfet de Mamou. Interrogées, certaines d’entre elles ont tiré la sonnette d’alarme.

« On est là parce que ce matin, des agents sont venus dans le marché de Avari pour nous dire que le lundi à venir, plus personne ne restera ici. Nous on est dans le marché. On n’est pas au bord de la route. C’est ici qu’on trouve la dépense pour nos enfants. Certaines parmi nous sont des veuves On demande au préfet et au gouverneur de nous laisser ici. On n’a pas où trouver la dépense pour nos familles » indique Kadiatou Sow.

Fatimatou Sow renchérit : « C’est à avaria qu’on trouve le quotidien. On se débrouille là-bas pour trouver au moins le manger. C’est Panival qui est venu ici le matin pour dire qu’ils vont nous déloger. On avait déjà entendu parler de son nom. C’est quelqu’un qui est sans pitié. Il a informé notre chef que le lundi à venir on sera déguerpie. Nous demandons aux autorités de sursoir à cette décision jusqu’à la fin du mois de ramadan », plaide cette vendeuse.

Pour Néné Rougui, même si elles devraient quitter les lieux, il fallait attendre jusqu’à la fin du ramadan.

« On nous demande de quitter dans l’immédiat alors que c’est ici, qu’on trouve la nourriture. Pire, nous sommes en plein ramadan. Où on va aller ? Ils n’ont qu’à nous laisser jusqu’à la fin du ramadan », appuie cette autre femme.

Malgré le tollé, le préfet Mamady Diallo reste déterminé et compte aller jusqu’au bout. Il indique que l’opération sera faite sans état d’âme.

« Je pense que ce n’est pas une surprise. On a passé l’information, tout le monde savait que ça allait débuter aujourd’hui dans toute la préfecture. On n’est pas contre la population de Mamou. Ce qu’on fait, c’est plutôt pour elle. C’est dans son avantage. Un seul individu ne doit pas profiter des biens de l’état. C’est pourquoi le CNRD veut tout récupérer maintenant », insiste le préfet.

Interrogé, l’administrateur du marché Avaria confie que tout le monde savait que l’opération devait débuter. Car selon lui, tout l’espace qu’occupe le marché est pour l’état. Il admet tout de même que le marché n’est pas agréé.

Le déguerpissement annoncé au marché d’avaria n’est qu’une première phase. Des centaines de bâtiments sont nouvellement cochés dans la ville. Les citoyens aujourd’hui sont partagés entre peur et inquiétude.

Affaire à suivre…

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou