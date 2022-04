Guinée : Le comité de pilotage du Projet d'Appui à la Gouvernance Économique et Financière PAGEF tient sa deuxième réunion

CONAKRY-La deuxième réunion du comité de pilotage du Projet d'Appui à la Gouvernance Économique et Financière (PAGEF), financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Gouvernement guinéen, s'est tenue vendredi, 15 avril 2022, à Conakry. Les travaux ont été dirigés par Dr. Lancinè Condé ministre de l'Économie, des Finances et du Plan.

C'est en 2019 que la convention du PAGEF a été signée entre la République de Guinée et l'Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 4 millions d'Euros par le biais du comité développement et désendettement (C2D). En sa qualité de président du comité de pilotage, Dr Lancinè Condé ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a rappelé aux différents membres, les avantages liés au PAGEF.

« Il (le Pagef, ndlr) a pour finalité de rendre la gestion des ressources publiques plus efficace en Guinée, établir des prévisions budgétaires fiables via son cadrage macro-économique et budgétaire, conduire la politique d'endettement sur la base d'une information exhaustive, suivre les opérations des organismes publics pour en améliorer la performance, limiter les risques financiers et opérationnaliser les nouvelles dispositions encadrant les partenariats publics privés. A ce titre, le PAGEF contribue directement à la réalisation du programme de réforme des finances publiques (PREFIP) 2019-2022. Pour ce faire, il appuie les principaux acteurs de la gouvernance économique et financière en Guinée notamment le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan et celui du Budget », a-t-il dit.

Dans la mise en œuvre des activités prévues pour l'année qui vient de s'écouler (2021), plusieurs événements n'ont pas favorisé leur exécution totale. Selon le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, le taux d'exécution globale relativement faible s'explique par, « une programmation des activités trop optimiste, les événements du 05 septembre qui ont ralenti la réalisation des activités durant les mois de septembre et d'octobre et la persistance de la pandémie du Covid-19. Toutefois, les activités non réalisées sont reprogrammées pour 2022 », a annoncé Dr Lancinè Condé.

Au cours de cette présente session qui a regroupé les Secrétaires Généraux des ministères des Finances, du Budget et des directeurs concernés, Dr Lancinè Condé a fait une invite aux membres du comité de pilotage du PAGEF :

« Je propose d'orienter notre réflexion commune sur la problématique de la faisabilité du projet de plan de travail et de budget annuel 2022 pour nous assurer de son efficacité et de son optimisation », a lancé le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan qui n'a pas manqué de transmettre les remerciements du gouvernement de transition à l'AFD pour son appui constant dans le développement économique de la Guinée.

Pour sa part, Olivier Pannetier, directeur de l'AFD (Agence Française de Développement) Guinée, a mis l'accent sur le renforcement de capacités des agents de l’État à travers la formation.

« La gouvernance financière est un élément important pour le bon fonctionnement d'un État. Donc, mieux gérer la dette, renforcer la capacité des agents de l'État sont des enjeux extrêmement importants et avec des retombées qui sont concrètes sur le fonctionnement du pays. Le projet intègre le renforcement de capacités sur les différentes composantes. On peut notamment citer la formation sur les logiciels de gestion de la dette (SYGADE) avec la remise des diplômes qui a lieu récemment », a-t-il déclaré.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23