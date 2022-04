Guinée : Damantang Camara, Ibrahima Kourouma...déférés à la Crief

CONAKRY-La Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJG) a déféré ce mercredi 20 avril 2022 trois anciens ministres d’Alpha Condé, déchu le 05 septembre dernier par Mamadi Doumbouya.

Mamadi Camara, ancien Ministre de l’Économie et des Finances, Dr Ibrahima Kourouma, ancien Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Damantang Albert Camara, ancien Ministre de la Sécurité et de la protection civile, ont été déférés ce matin devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Cette juridiction spéciale mise en place par la junte militaire au Pouvoir en Guinée pour lutter contre les crimes économiques a inculpé le 06 avril, quatre ministres du dernier Gouvernement d’Alpha Condé. Kassory Fofana, Mohamed Diané, Oyé Guilavogui, Zakaria Koulibaly, sont en détention préventive à la maison centrale.

