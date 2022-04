Crief : Ce qu’on reproche à Damatang Camara, Ibrahima Kourouma et cie…

CONAKRY- Qu’est-ce qui est reproché à Damatang Albert Camara, ex ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Dr Ibrahima Kourouma (Urbanisme et de l'Habitat) et Mamadi Camara (Economie-Finances) ?

Déférés à la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) par la Direction Centrale des Investigations de la Gendarmerie Nationale, ces trois anciens ministres d’Alpha Condé n'ont pas été inculpés ni placés sous mandat de dépôt ce mercredi, 20 avril 2022.

Ils ont cependant passé des heures à la CRIEF avant de sortir libres. Ainsi, ils rentrent chez eux pour revenir demain jeudi, 21 avril 2022 très tôt dans la matinée.

Pour le moment, aucun d'eux n'a été inculpé. Ce qui pourrait se faire demain après l'audition devant les juges de la chambre d'instruction.

De quoi leur reproche-t-on ?

« Ils sont poursuivis pour détournements de deniers publics, corruption, blanchiment de capitaux et complicité. C'est le procureur de la CRIEF qui a ouvert une information judiciaire contre nos clients. On a été à la chambre d'instruction mais comme il se faisait tard, de commun accord, on a décidé que nos clients soient mis à notre disposition pour revenir demain à 7 heures 30 minutes. C'est à l'issu de leur audition qu'on pourra les inculper ou pas des faits à eux reprocher », nous a confié un des avocats des trois anciens ministres.

A suivre !!!

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com