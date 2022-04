Niagara "Mamou" : Un feu mystérieux fait des ravages dans la localité de Boroko…

MAMOU- C’est un fait inédit qui est en train de produire à Boroko, une bourgade située dans le secteur de Labiko, sous-préfecture de Niagara, dans la préfecture de Mamou.

En effet, depuis le 8 avril, des cases prennent feu dans cette localité à la grande surprise de tous. Nul ne sait l’origine du feu qui ravage tout sur son passage. Pour l’heure, il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Les sinistrés passent la nuit à la belle étoile, non pas forcément à cause d’un manque de maisons, mais par crainte. Car le feu peut surgir à tout moment.

Interrogé, le chef du secteur de Labiko revient sur cette histoire tragique. « La première fois, quand ça commencé, on était tous parti faire la prière du vendredi lorsqu’une femme a appelé son mari pour l’informer que des cases prenaient feu dans le village. A notre arrivée, on a constaté les dégâts. Ce qui est curieux, le feu avait consumé plusieurs cases qui étaient pourtant éloignées les unes des autres. Le feu se déclare d’abord à l’intérieur de la case avant de se propager.

Seize cases ont été consumées par le feu. Tous les objets qui étaient dedans sont partis en fumés. Les bâtiments en dur aussi par la suite ont pris feu. C’est mystérieux. Personne ne connait l’origine. Il n’y avait pas de feu à côté…D’autres maisons ont pris feu devant nous. C’est au beau milieu de la maison que le feu commence. Les habitants passent la nuit aujourd’hui à la belle étoile », explique Mamadou Noumou Diallo.

Ces incendies mystérieux ont un aspect très particulier. « Pour atténuer les flammes, on a compris qu’il faut qu’on mette tous les objets dehors. Dès qu’on les ramène, le feu recommence. Certains ont perdu tous dedans. Habits, manger, argent et tous les objets », a indiqué Mamadou Noumou Diallo, qui précise que personne n’ose entrer dans sa maison.

Mamadou Pathé Cissé est l’une des victimes. Interrogée, elle déclare avoir tout perdu. Aujourd’hui, elle vit de l’aumône.

« Le feu se déclare comme ça. On a tout perdu : habits, argent, nourriture et tout. C’est les voisins qui nous apportent le manger au crépuscule pour pouvoir couper nos jeûnes. On passe la nuit sous les arbres, exposés à toute sorte de danger. Tous les objets sont au dehors comme ça. On a commencé à faire les briques pour reconstruire les cases. Mais, tout le monde a peur. On ne sait plus quoi faire », clame Mamadou Pathé Cissé.

Pour le moment, les autorités de Mamou n’ont pas apporté leur soutien à ces sinistrés. Les habitants sollicitent l’aide de toutes les personnes de bonne volonté.

De rétour de Boroko, Habib Samaké

Pour Africaguinee.com