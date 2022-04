Kaloum : Damaro, Tibou, Lilou... repartent libres après leur passage à la gendarmerie

CONAKRY-Plusieurs anciens dignitaires du régime déchu étaient encore convoqués ce mardi 19 avril 2022, à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale.

Sur les lieux, notre reporter sur place a aperçu les sieurs Amadou Damaro Camara, ex président de l'Assemblée nationale, Tibou Kamara, ex ministre de l'Industrie et des PME, Rémy Lamah, ex ministre de la Santé, Sanoussy Bantama Sow ex ministre des Sports et Dr Ibrahima Kalil Kaba, ex ministre des Affaires Étrangères.

Mais ils sont encore repartis libres chez eux, peu avant 13heures.

Certainement, ils n'ont pas été auditionnés comme c'est souvent le cas d’ailleurs. Car, ils ont mis moins de temps dans les locaux de la DCIJ-GN.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, un autre groupe composé de Damantang Albert Camara, ancien ministre de la sécurité, Ibrahima Kourouma, ancien ministre de la Ville, venait d’arriver à la gendarmerie.

Il faut rappeler que le CNRD a engagé un combat serré contre les anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé dont certains sont déjà écroués à la maison centrale de Coronthie pour des faits présumés de détournements de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité.

A suivre...

