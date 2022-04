Guinée : Mamadi Doumbouya décide d'ouvrir un nouveau front...

CONAKRY- Face à la problématique des "faux médicaments" et de "l'augmentation incontrôlée" des cliniques médicales clandestines en Guinée, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA a décidé de prendre les choses en main.

Le président de la transition a instruit le CNRD de mener une « lutte sans merci » contre ces fléaux devenus de véritables problèmes de santé publique.

A cet effet, le Comité National du Rassemblement pour le Développement convie l'Ordre National des Pharmaciens, l'Ordre National des Médecins, MEDICRIME, ainsi que des représentants des ministres de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, de la Santé et de l'Hygiène Publique, et du Commerce, de l'industrie et des PME (service contrôle qualité), à une réunion le mercredi 20 avril 2022 à 12 heures, à l’État-major Général des Armées sis au Camp Samory.

A suivre…

Africaguinee.com