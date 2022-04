Guinea Alumina Corporation annonce des changements dans sa direction

Kamsar, le 19 avril 2022 : Guinea Alumina Corporation (GAC) a annoncé aujourd’hui des changements au sein de sa direction. Le conseil d’administration de l’entreprise a nommé Steeve Tremblay comme chef de la direction, Youssuff Sylla comme directeur général, René Désiré Morel comme directeur général adjoint et Martin Small comme directeur des opérations, avec effet immédiat.

Steeve Tremblay a rejoint GAC en 2017 en tant que vice-président et directeur de projet et était responsable de la mise en place des opérations minières de GAC. Une fois la construction terminée, en 2020, M. Tremblay a été nommé directeur de projet du projet minier Minesa en Colombie. En 2021, il a réintégré GAC en tant que chef de l’exploitation, supervisant les opérations minières, ferroviaires et portuaires ainsi que les services de soutien, la santé et la sécurité, l'assurance qualité, l'amélioration des affaires, les technologies de l'information, le programme de croissance rapide, la sécurité du site et l'approvisionnement en carburant.

Youssuff Sylla a, quant à lui, rejoint GAC en tant que contrôleur financier en 2014. Il possède plus de 20 ans d'expérience à travers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord, dont 13 ans dans le secteur minier et cinq dans une institution financière au Canada. M. Sylla a travaillé pour Rio Tinto avant de rejoindre Glencore en République du Congo où il a occupé divers postes, de contrôleur financier à directeur administratif et financier.

René Désiré Morel a intégré GAC en 2015 en tant que chargé des relations gouvernementales et a été promu au poste de responsable des relations gouvernementales en janvier 2022. Avant de rejoindre GAC, M. Morel a occupé différents postes dans le domaine des affaires publiques, tant en Guinée qu'au Royaume-Uni.

Martin Small a débuté à GAC comme responsable principal des opérations ferroviaires et portuaires en 2017 et a joué un rôle clé dans la préparation opérationnelle et la réussite de la montée en puissance de GAC. Il a été promu au poste de directeur des opérations ferroviaires et portuaires en 2019. M. Small a commencé sa carrière dans les forces armées britanniques, où il a servi pendant douze ans en tant qu'ingénieur militaire. Dans le secteur privé depuis 2005, il a livré avec succès diverses opérations et projets d'exportation minière en Afrique de l'Ouest.

Le président du conseil d’administration de GAC, Abdulla Jassem Kalban, a déclaré : « alors que GAC poursuit sa montée en puissance, mes collègues du conseil d’administration et moi sommes convaincus que Steeve, Youssuff, René et Martin sont les bonnes personnes pour diriger GAC dans cette nouvelle ère ».

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation est la filiale d’exploitation de bauxite d’Emirates Global Aluminium, le plus important producteur « d’aluminium de première qualité » au monde. Nous exploitons une concession minière de 690 km carrés située au nord-ouest de la Guinée. Dans la zone à développer d’ici à 2040, notre concession contient près de 400 millions de tonnes de ressources minérales en bauxite. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique de la Guinée. Il est ensuite expédié par voie maritime vers des clients du monde entier. Nos installations comprennent certains des plus gros équipements jamais installés dans un projet minier africain.

La République de Guinée, en Afrique de l’Ouest, est le plus grand producteur de bauxite au monde, avec plus d’un quart des réserves mondiales connues de ce minerai indispensable à la vie moderne. La bauxite de GAC possède l’un des ratios les plus élevés d’alumine par rapport à la silice, ainsi qu’une quantité relativement faible de boehmite. En raison de ces propriétés, il peut être traité dans une large gamme de conditions d’exploitation des raffineries, des basses aux hautes températures, ainsi que dans les raffineries à double digestion, à des coûts d’exploitation comparativement faibles.