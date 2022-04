Détention de Dr. Diané et Kassory à la maison Centrale : Ce qu’on ne vous a pas dit…

CONAKRY-Inculpés puis placés sous mandat de dépôt le 6 avril à la maison centrale pour des faits présumés de -détournement des deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et complicité-, Dr Mohamed Diané, Kassory Fofana, Oyé Guilavogui, Ismael Dioubaté et Zakaria Koulibaly poursuivent leur séjour carcéral.

Leur défense qui dénonce une détention arbitraire est sur plusieurs fronts pour les sortir de ce "pétrin" dans lequel ils sont englués. L'ex ministre de la défense et homme de confiance du président déchu Alpha CONDÉ, serait « gravement malade », a alerté son avocat maître Sidiki Béreté, il y a quelques jours.

Qu’en est-il réellement ? L’état de santé de Dr Mohamed Diané est-il (si) critique ? Dans quelle condition sont-ils réellement détenus ? Africaguinee.com lève un coin du voile à travers une enquête menée auprès de ceux qui côtoient l’ancien ministre de la Défense à la maison centrale.

Selon un garde pénitentiaire qui s'est confié à un de nos reporters, l'ex ministre de la défense, bien qu'ayant subi une intervention chirurgicale quelques jours avant son incarcération, est en « bonne santé ». Il pratiquerait même le sport à la maison centrale.

Dr Diané fait le sport

"Le ministre Dr Mohamed Diané n'est pas gravement malade comme le font croire certains. C'est vrai qu'il a amené ici alors qu'il venait de subir une opération chirurgicale. Mais ça c'est guéri parce qu'il fait même le sport ici. Quelqu'un qui est malade ne peut pas faire le sport. En tout cas, le médecin-chef que nous avons ici à la maison centrale, ne nous a pas notifié de la maladie de Dr Diané", a précisé notre source.

Qu'en est-il de leur cellule et de leur condition de détention ? Notre informateur indique que Dr Diané tout comme Kassory Fofana, Oyé Guilavogui, Ismael Dioubaté et Zakaria Koulibaly sont dans des bonnes conditions et qu’ils vont.

"Ils sont bien logés…ils vont bien. Toutefois, ce qu'il faut savoir, ici c'est la prison. Quand on est là, on peut avoir de stress, ça ne peut pas être comme quelqu'un qui était libre de ses mouvements", relève notre source.

Sont-ils logés dans la cale d’Alphacondeya ? « Non », précise notre source. « Ce n'est pas dans la cellule où était détenu l'ex Président Alpha CONDÉ lorsqu’il était opposant qu'on a mis le ministre Diané. Cette partie est occupée par Toumba Diakité, (ancien aide de camp de Dadis Camara) inculpé dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009 », précise notre source.

Dans notre enquête, on a croisé certains proches de ces détenus venus leur rendre visite à la maison centrale. Ce mardi 19 avril 2022 l’audience en référé qui était prévue à la Cour de Répression des Infractions Économiques CRIEF, pour obtenir leur libération a été renvoyée. En attendant, ces anciens ministres d'Alpha Condé vont continuer leur séjour carcéral.

Dossier à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com