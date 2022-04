Duel Macron-Lepen : la position de certains guinéens vivant en France…

FRANCE-En France, Emmanuel Macron, candidat sortant et Marine Lepen, candidat du Front National, s’affronteront le 24 avril prochain au second tour de l’élection présidentielle. Ce duel est suivi avec beaucoup d’attention par la diaspora guinéenne en France. Africaguinee.com a interrogé certains guinéens vivant dans l’Hexagone.

Voter utile…contre Lepen

Mamadou Bhoye Bah, journaliste guinéen qui vit à Paris parle des enjeux de cette bataille. « Aujourd'hui la perception est qu'il faut voter contre le front National car pour les africains et les populations défavorisées, c'est mieux de continuer avec Macron malgré les difficultés de sa gouvernance. L’idéal était que Jean Luc Mélenchon se qualifie pour le second tour, à défaut lui maintenant il faut voter utile contre le front national. Malgré son projet sur le pouvoir d'achat qui préoccupe tout le monde et sa modération dans les discours contre l'islam, les étrangers et l'immigration Marine Lepen ne rassure pas les couches défavorisées qui sont d'ailleurs en majorité des étrangers.

Une éventuelle élection de Marine comporte des risques pour les étrangers particulièrement ceux qui vivent dans des situations illégales. Ils risquent de se voir rafler et retourner dans leur pays d'origine. Autres risques pour les étrangers, c’est la perte de leur emploi. La candidate du front national préconise d’employer les français de souche, avant qu’un étranger n’ait accès à un emploi », explique Mamadou Bhoye Bah. Pour lui, Melenchon de la France insoumise était le finaliste idéal face à Macron pour changer la donne.

Parmi les guinéens, beaucoup ont été déboutés dans leurs procédures de demande de papiers mais ils vivent toujours dans le territoire français. Certains même trouve un petit boulot et espèrent se faire régulariser par le travail. Mais une éventuelle arrivée du front national au pouvoir pourrait tout faire chambouler. « L'inquiétude est visible aujourd'hui sur beaucoup de visages. Car Marie Lepen semble avoir appris de ses échecs passés et alors elle se projette pour une victoire. Mais le débat télévisé entre les deux pèsera fort dans la balance », relève ce guinéen qui vit en France.

Macron il reste meilleur par rapport à Le Pen

Bangaly Kourouma vit à Lyon. Dans sa perception du duel, il voit mieux Macron dans le cœur des autres nationalités vivant en France pour des raisons diverses.

« Tous les étrangers de France et en particulier les Africains suivent de près l'élection présidentielle française. Nous n’avons pas la peur au ventre mais chacun retient son souffle. Dans leur majorité, les Guinéens sont tous contre Marine le Pen même s'il est difficile d'affirmer qu'ils soutiennent tous Macron. A cause des idées de l'extrême droite qui vise par exemple à interdire le regroupement familial ou la remise en cause du droit d'asile pour les étrangers et surtout pour les Africains. Tous les Africains ont des attaches avec leurs familles respectives en Afrique. Leur interdire le regroupement familial est perçu comme une mesure discriminatoire.

Mais je pense que malgré tout ce qu'on peut penser de Macron, il reste meilleur par rapport à Le Pen du point de vue Africain. Cependant, je ne crois pas que l'élection de l'un ou l'autre puisse changer quoi que ce soit pour l'Afrique. Si nous devons nous développer, ça viendra de l'Afrique et par les Africains » analyse Bangaly Kourouma.

Avoir une autre offre politique

Fazaziou Baldé lui déplore le fait que ce soit les mêmes figures politiques qui reviennent encore après 2017. « Pour moi à l'image de milliers d'autres français et Africains vivant en France, c’est une déception de voir les mêmes personnes qui étaient au second tour en 2017 se qualifier au second tour en 2022, on aurait voulu avoir une autre offre politique. C'est vrai que l'arrivée de Macron au pouvoir en 2017 avait suscité beaucoup d'espoir mais aujourd'hui les gens sont complètement déçus, la vie coûte excessivement chère et son gouvernement continue à durcir la vie des pauvres à travers les différentes réformes engagées et à enrichir davantage les personnes riches. Ce qui a causé la déception.

Marcon un choix par défaut…Marine, une catastrophe

Quant à Marine Lepen les gens ont peur de voir cette dame arriver au pouvoir parce que son équipe et elle et de façon générale l'extrême droite ne fait que vendre de la haine contre les étrangers (Africains) et musulmans, une grande partie de sa campagne est basée sur l’immigration, la situation des étrangers et les musulmans en France. Éric zemmour et elle n’ont fait et ne font que vendre la peur aux français et de distiller la haine des étrangers et des musulmans.

Pour comprendre la déception des français et des étrangers, il suffit de voir les différentes manifestations dans les grandes villes et dans les universités du pays contre l'arrivée de ces 2 personnes au second tour. Néanmoins nous espérons que Macron va être réélu même si c'est un choix par défaut car l'arrivée de Marine Lepen au pouvoir sera une catastrophe non seulement pour le peuple Français mais aussi pour nous les étrangers musulmans vivant en France », déclare Mamadou Fazaziou Baldé, ressortissant guinéen installé à Paris

