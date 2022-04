Chronogramme de la transition : l’ANAD se pliera-t-elle face aux "injonctions" de la junte?

CONAKRY-En Guinée, les coalitions politiques sont sommées par la junte de déposer, au plus tard le 20 avril, leurs propositions sur la durée d’exécution de la feuille de route présentée vendredi dernier pour le retour à l’ordre constitutionnel. Une feuille qui définit dix étapes clefs à franchir avant d'aboutir au transfert du pouvoir aux civils.

L’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie, qui avait boycotté l’ouverture du cadre de concertation va-t-elle se plier à cette injonction ? La question n’est pas encore tranchée à l’ANAD alors que d’autres coalitions se hâtent le pas pour déposer leurs propositions. C’est le cas de la Cored, a-t-on appris.

Au sein du bloc politique dirigé par Cellou Dalein Diallo, l’on accuse la junte de vouloir encore gagner plus de temps. « C'est pour gagner du temps sinon, ce travail a été fait », explique un des dirigeants de la coalition.

Interrogé ce lundi 18 avril 2022 par Africaguinee.com, Dr. Édouard Zoutomou Kpoghomou, vice-président de l'ANAD n’a pas caché son étonnement. Le leader de l’Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP) voit derrière la démarche de la junte une manœuvre dilatoire.

« Nous n'avons pas attendu qu'il ait un cadre de concertation pour nous pencher sur la question liée au chronogramme. On a déjà fait des propositions écrites et c'était à l'issue de notre entretien à l'intérieur de l'ANAD que nous avons finalement proposé un chronogramme qui s'étalait sur quinze (15) mois. On est en train de reprendre un travail qui a été déjà fait. Nous pensons que c'est simplement pour gagner du temps sinon, si on dépouillait les propositions faites, on trouverait effectivement que ce travail a été fait », a fait savoir Dr Édouard Zoutomou Kpoghomou.

A l'en croire, cette demande faite par Mory Condé aux acteurs politiques prouve à suffisance que leurs propositions n'ont pas été prises en compte par les nouvelles autorités.

« Nous comprenons que les propositions qui ont été faites n'ont pas été prises en considération. C'est ça. Nous avons fait un travail très sérieux et nous leur avons soumis. S'ils veulent, on peut reconduire la même chose. Mais nous n'allons pas discuter parce que, le cadre de concertation qu'ils sont en train de proposer ce n'est pas le cadre dont on a besoin maintenant là », a laissé entendre le président de l'UDRP.

Réunion cruciale à l’UFDG

L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), un des maillons forts de l’ANAD tiendra une réunion ce lundi 18 avril 2022 sur la question, a confié à Africaguinee.com un responsable du parti. Ensuite une autre, rassemblant les dirigeant de l’ANAD est prévue pour trancher.

Toutefois ce matin, Cellou Baldé qui s’exprimait chez nos confrères de Fim Fm a été ferme et tranchant sur le sujet. « Nous n’allons pas répondre à cette injonction telle que demandée par le ministre Mory Condé. Nous n’allons pas nous mettre à coller des dates », a tranché M. Baldé.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23