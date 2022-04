Alpha Condé "coupé de tout contact" avec sa famille? Le CNRD interpelé...

CONAKRY-Où se trouve l’ancien président guinéen Alpha Condé ? Depuis qu’il a regagné la Guinée le 08 avril dernier, après un séjour médical à Abu Dhabi, l’ancien dirigeant guinéen n’a fait aucune apparition en public.

Selon ses soutiens, le président déchu est coupé de tout contact avec sa famille biologique et politique. Une situation que dénonce le « Forum National pour sa Libération ». Pour ce collectif, Alpha Condé est gardé arbitrairement par la junte.

« Malgré les sacrifices consentis par le RPG ARC-EN-CIEL pour la paix et la quiétude, les nouvelles autorités continuent toujours à garder arbitrairement le Président Alpha CONDE sans motif valable. Sa famille biologique et politique sont privées de tout contact avec lui », dénonce ce collectif qui se bat pour la libération de l’ancien président déchu.

Alors que deux hauts dirigeants à savoir Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, sont en prison depuis le 06 avril dernier, ce collectif fustige ce qu’il qualifie d’acharnement et de mépris envers les cadres du parti RPG arc-en-ciel.

« Nous demandons une fois encore aux nouvelles autorités la mise en liberté totale et sans conditions du Président Alpha CONDE ; d'être juste et équitable entre tous ; respecter les dispositions de la loi en garantissant les libertés collectives et individuelles d'éviter les arrestations arbitraires qui ne peuvent être que source de problèmes enfin insiste sur la libération des cadres arrêtés sans motifs valables », a appelé ce lundi 18 avril 2022 le collectif pour la « Libération d’Alpha Condé ».

Ce que dit la junte…

Sadiba Koulibaly, figure importante du CNRD, avait assuré le 08 avril dernier qu’Alpha Condé demeurera en Guinée aussi longtemps que sa santé le permettra et que son intégrité et sa dignité seront respectés.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com