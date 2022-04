Kankan: Une femme jette son nouveau-né dans une église…

KANKAN-L'abandon des nouveaux nés refait sur face dans le Nabaya ! Une femme non identifiée vient de jeter son nouveau-né de sexe masculin âgé d'environ 3 mois à l'église « Cathédrale notre Dame de victoire et de la paix » située au quartier Korialeh, dans la commune urbaine de Kankan.

Interrogé dans l'enceinte de ladite église, Félix Sagno explique comment ce nourrisson a été retrouvé dans ce lieu de culte.

"On était en plein préparatifs de la fête des paques ici avec certains membres de l'église. Soudain on a vu une dame qui faisait des vas-et-viens. Après elle a disparu, on ne soupçonnait rien. Lorsque nous sommes sortis, nous avons trouvé ce nouveau-né abandonné dans notre église. Tout s’est passé très vite... Nous avons actuellement l'enfant dans nos mains", a-t-il expliqué.

Interrogée sur la question, une source policière affirme avoir été saisie par les responsables de l'église Cathédrale Notre Dame de Victoire et de la paix. Une enquête a été ouverte par la police, a indiqué notre source.

Les responsables de l'église comptent se présenter ce mardi 19 Avril 2022, au parquet du tribunal de première instance de Kankan, pour établir les documents d'adoption de ce nouveau-né.

Depuis Kankan, Facély Sano

Pour Africaguinee.com