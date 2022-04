Guinée : "Le CNRD n’a pas de candidats aux futures élections…"

CONAKRY-Le Gouvernement de transition tente de rassurer les acteurs politiques agacés par le flou qui entoure la durée de la transition. Ce vendredi 15 avril 2022, le Premier ministre Mohamed Béavogui, garant du dialogue politique, a réitéré que le Gouvernement qu’il dirige, le CNRD ne seront pas candidats aux futures élections et n’ont pas de candidat.

« Le CNRD et le Gouvernement que je dirige ne sont pas candidats aux futures élections et n’ont pas de candidats. Notre seule mission est d’offrir une Guinée apaisée et refondée aux prochains dirigeants », assure Mohamed Béavogui qui précise que cet engagement a été réaffirmé par le Président de la Transition lors du lancement des Assises Nationales.

Depuis quelques mois, le fossé se creuse entre la junte et la classe politique. Preuve de cette crispation, le coup d’envoi du cadre de concertation, a été boycotté par une frange importante de la classe politique. Mohamed Béavogui appelle à transcender les divergences.

« Nul ne peut nier que la Guinée est en train de changer, tout comme nul ne peut contester qu’il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, ensemble. Nous ne réussirons que si chaque Guinéen se sent concerné par les changements et réformes engagés par le CNRD et le Gouvernement », appelle Mohamed Béavogui.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com