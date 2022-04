Promotion de la santé sexuelle et reproductive : Enabel appuie les structures de Santé de Kindia et Mamou…

Dans le cadre de son projet « She Decides » (Elle Décide), mis en œuvre dans le cadre de la coopération bilatérale Guinée-Belgique, l’Agence belge de développement, a procédé ce mardi 12 Avril 2022, à la remise de tablettes destinées aux structures de Santé de Kindia. L’action s’inscrit dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre.

Afin d’améliorer l’accessibilité des femmes, des enfants, des adolescents et des jeunes aux droits sexuels et reproductifs, Enabel, à travers le projet « She Decides », a signé une convention de subsides avec la Fondation Terre des Hommes. L’objectif spécifique de l’action vise à assurer le respect, la mise en oeuvre et la protection des droits sexuels et reproductifs et la lutte contre les violences basées sur le genre sur le plan individuel, collectif et systémique. Ladite convention est mise en œuvre dans les préfectures de Telimelé, Mamou et Kindia.

Dans le cadre de cette convention, Enabel a mis 266 tablettes à la disposition des centres de santé des zones indiquées, pour servir notamment dans les activités communautaires d’information et de sensibilisation, mais aussi le référencement des victimes de VBG.

Prévue pour toucher au total 15 centres de santé, la distribution des tablettes a débuté à Kindia, au centre de santé de Wondy, en présence des autorités sanitaires mais aussi de plusieurs partenaires.

« Chez ENABEL, on cherche à améliorer l’accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive. Pour pouvoir y arriver, il faut une amélioration de la qualité des soins, mais aussi pouvoir documenter correctement les différents cas pour une meilleure prise en charge des patientes qui viennent pour la santé sexuelle et reproductive. Il est très important de pouvoir documenter et enregistrer dans la REC-maternité (…).

Ça va vraiment faciliter la prise en charge et le suivi mais aussi l’envoi des données pour avoir les statistiques. L’autre volet, c’est de pouvoir lutter contre les violences basées sur le genre. Dans la REC-maternité, il y a aussi un formulaire pour détecter et enregistrer les cas de violence afin d’avoir des données fiables pour pouvoir mieux suivre la femme », explique GRAZIELLA GHESQUIERE, Responsable du projet She Decides.

Au niveau des centres de santé, les tablettes serviront à la mise en œuvre de l’application REC-Maternité, un outil innovant d’appui aux consultations de santé sexuelle et périnatale. Cet outil digital permettra de guider les agents de santé dans leurs consultations de planning familial et des cas de VBG avec l’identification d’un diagnostic et la proposition d’un traitement adapté à la situation de la femme. Ce qui permet d’améliorer in fine la qualité des soins offerts. En plus des tablettes, du matériel de formation (mannequins, posters, flip charts etc) en SONU pour les simulations sera également distribué. Ce matériel va servir à la formation et au coaching in situ du personnel soignant par la méthode de simulation.

« Notre motivation pour donner ces tablettes, c’est pour qu’il y ait une meilleure prise en charge des femmes et des filles et aussi une meilleure prise en charge des cas de VBG. Les données remontées vont être digitalisées à partir des centres de santé », indique Néné Fatou Camara, point focal de She Decides à Terre Des Hommes.

Après avoir remercié Enabel, les récipiendaires ont pris l’engagement de faire un bon usage des matériels reçus : ‘’Nous remercions ENABEL et Terre des Hommes par rapport à la formation que nous avions reçu sur la REC-maternité et sur les VBG. Aujourd’hui, nous avons reçu des tablettes et des matériels de réanimation. Nous promettons de les utiliser à bon escient pour produire des résultats fiables’’, a déclaré Docteur Ibrahima Soumah, chef de centre de santé de Wondy.

Après le centre de santé de Wondy, les équipes de Enabel se sont rendues aux centres de santé des Communes Rurales de Damakania et Friguiagbé, pour déployer le même appui aux structures de santé.

Depuis Kindia Cherif Keïta,

Pour Africaguinee.com