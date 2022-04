Mohamed Béavogui fait les yeux doux à Sidya, Cellou et cie : "La Guinée nous appartient tous…"

CONAKRY-Le coup d’envoi des travaux du cadre de concertation a été boycotté par une frange importante de la classe politique ainsi que des organisations de la société civile. L’Union des Forces Républicaines (UFR) de Cellou Dalein Diallo, l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Sidya Touré, le RPG arc-en-ciel ancien parti présidentiel, considérés comme les trois grandes formations politiques du pays ont boudé, pour des raisons diverses, le lancement. Cette situation ne laisse pas indifférent le Premier ministre Mohamed Béavogui qui a fait les « yeux doux » aux absents, leur demandant de rejoindre la table de concertation.

« Le cadre de concertation que nous démarrons se veut inclusif parce qu'il souhaite la participation de tous. Force est de constater que certains de ceux qui doivent prendre part à cette concertation ne sont pas là. Nous devons donc travailler à ce que ce cadre soit le plus inclusif possible et faire en sorte qu'ils nous rejoignent », a lancé le chef du Gouvernement de transition.

Au nom du président de la transition, Mohamed Béavogui lance un « appel renouvelé au rassemblement à l'unité, à regarder dans la même direction, à transcender nos divergences, à passer les écueils qui sont nombreux mais qui ne sont pas surmontables ». Le Premier ministre indique que c’est dans l’unité que l’on pourra y arriver.

« Je sais que les blessures et les frustrations se sont accumulées au fil des ans donc les assises nationales constituent le premier pas vers la vérité et le pardon. Ce sont des éléments indispensables pour un dialogue apaisé. Je demande à ceux qui ne sont pas encore autour de la table de nous rejoindre, la Guinée nous appartient tous. Aujourd'hui plus qu'hier, la porte du Colonel Mamadi Doumbouya leur est grandement ouverte. Nous ne réussirons que si chaque guinéen se sent concerné par les changements et réformes engagés par le CNRD et le gouvernement », a-t-il invité.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com