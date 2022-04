Mamadi Doumbouya prévient : "On fera le sale boulot… personne ne nous arrêtera"

CONAKRY- « On ne reculera devant rien… personne ne nous arrêtera » !Le colonel Mamadi Doumbouya qui a présidé ce vendredi 15 avril 2022, l’ouverture du cadre inclusif de concertations boudée par une frange importante de la classe politique et de la société civile, a adressé un nouveau message fort.

Le président de la transition a laissé entendre qu’il « fera le sale boulot » et qu’il ne « reculera devant rien » pour exécuter les réformes nécessaires pour la bonne marche du pays.

« Je pense que tout ce qui touche notre pays, nous devons être là. Nos problèmes doivent se régler entre nous. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un cadre de concertation. Comme vous le savez, il y a plusieurs réformes à mener dans notre pays. Il faut le faire parce que si on ne le fait pas, je ne crois pas que quelqu'un d'autre viendra le faire à notre place. Donc, pour ce faire je vous encourage davantage à dialoguer, à se parler, à s'écouter et à trouver des solutions pour notre pays.

Car nous avons tous une dette morale envers la République de Guinée qui nous a vu naître, où nous avons étudié et qui nous a soigné aussi à travers les hôpitaux publics. J'espère que tout le monde va s'y mettre pour trouver une solution pour permettre à la Guinée de briller dans le concert des nations », a déclaré le président de la transition devant un parterre d’officiels au palais Mohamed V.

Le chef de la junte militaire précise qu’il faut nettoyer le pays, combattre la corruption sur toutes ses formes. Cela étant, Mamadi Doumbouya a averti que tous ceux qui sont impliqués dans la gabegie répondront.

« On est là pour écouter vos propositions et aussi avoir une solution finale pour que cette transition soit la dernière. Ce qui est sûr et certain et que les gens doivent intégrer, on ne reculera devant rien pour les réformes et pour aider ce pays. On fera le sale boulot mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Nettoyer le pays, combattre la corruption sur toutes les formes c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à la gabegie répondront devant le peuple de Guinée. Et ça, notre détermination par rapport à cela est sans limite. On fera tout pour notre pays et cela personne, je ne dis bien personne, ne nous arrêtera là-dessus », a-t-il martelé.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com