Kassory "s'abstient" de comparaître devant la Crief : la défense ouvre un autre front...

CONAKRY- Appelé à comparaître ce vendredi 15 avril 2022 devant la chambre d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières, l’ancien premier ministre guinéen n’a pas répondu, a appris Africaguinee.com auprès d’un de ses avocats.

« Le procureur s'est précipité pour saisir la chambre d'instruction. Aujourd'hui, à 14h nos clients devraient comparaître, notamment le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana devant la chambre d'instruction de la CRIEF. Le courrier qui nous a été adressé par la chambre d'instruction, il était indiqué "première comparution ". Mais il se trouve déjà qu'il y a eu une première comparution devant le procureur. Sur cette base, il y a déjà eu inculpation.

Alors que cette procédure est pendante, on vient saisir la chambre d'instruction. Nos clients se sont abstenus. Si nos clients se sont abstenus de répondre devant la chambre d'instruction ce n'est pas pour narguer qui que ce soit, ce n'est pas parce qu'ils sont au-dessus de la loi, mais ils veulent que les choses se passent dans les règles de l'art conformément à la loi », a expliqué ce vendredi 15 avril, Me Almamy Traoré un des avocats d’Ibrahima Kassory et compagnie.

La défense de l’ancien premier guinéen et ses codétenus indique qu’elle refuse de cautionner la violation de la loi. Elle décide de saisir le Président de la CRIEF pour lui demander dans une procédure d'urgence en référée de constater les violations dont MMM. Fofana, Koulibaly, Guilavogui et Dr Diané, ont été victimes et d'ordonner leur libération. L’audience en référé est prévue le mardi 19 avril.

« A l'issue de cette procédure là nous aviserons et nous avons bon espoir que le droit sera dit à ce niveau. En quoi faisant ? En ordonnant la mise en liberté de nos clients et laisser le soin à la chambre d'instruction de décider de jouir de son imperium », a indiqué l’avocat maître Traoré.

Accusés de détournement présumés de deniers publics, Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly, Oyé Guilavogui croupissent en prison depuis le 06 avril.

"Aucun guinéen ne peut être contre la moralisation de la gestion des deniers publics. Tout le monde a salué l'initiative. Faudrait-il que cela se passe dans les règles de l'art. Nous sommes tous justiciables de la base au sommet (…) Mais quand cela doit se faire conformément à la loi", a déclaré l'avocat.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com