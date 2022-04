Finance islamique : La Banque Islamique de Guinée (BIG) expose ses solutions lors d’une conférence de haut niveau…

CONAKRY-La Banque Islamique de Guinée (BIG) est au cœur de la foire internationale du Ramadan qui se tient au chapiteau « By-Issa » situé au palais du Peuple de Conakry. Partenaire clef de cet évènement qui est une première en Guinée, la Banque Islamique a pris part ce jeudi 14 avril 2022, à une conférence de haut niveau axée sur la finance islamique.

« La finance Islamique facteur de développement économique et d’inclusion financière », c’est autour de ce thème que les conférenciers ont à tour de rôle fait leur exposé devant un parterre d’invités. M. Sidy Dieye, le Directeur Générale de la BIG qui faisait partie du panel des conférenciers a exposé sur le thème « le Financement des opérateurs économiques et entrepreneurs par la Banque Islamique de Guinée : les opportunités ».

L’Objectif de ce rendez-vous de donner et recevoir était d’informer et sensibiliser sur les opportunités qu'offre la finance islamique à la population en général et aux acteurs économiques en particulier ; imprégner les opérateurs économiques sur les atouts de la finance islamique tout en évitant de faire recours à l'usure (RIBA). Ce n’est pas tout. Elle visait aussi à créer un cadre d'échanges autour de la contribution de la finance islamique dans l'inclusion financière, favoriser un dynamisme autour de la finance islamique en Guinée, ainsi que faire de la Guinée une référence dans le développement de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Et in fine promouvoir le domaine de la philanthropie (Waqf et Zakat) en Guinée.

Cette conférence qui a réuni les autorités religieuses de la Guinée, la communauté musulmane et surtout les professionnels et acteurs économiques avait aussi pour but de partager avec ces derniers les connaissances et pratiques conformes aux préceptes de la foi ainsi que les opportunités qu'offre la finance islamique, de même que les différents produits et services qui sont proposés par les établissements financiers islamiques en Guinée comme la Banque Islamique de Guinée (BIG). Justement, cette rencontre a été une occasion pour les dirigeants de la BIG d’exposer leurs produits.

Dans son intervention de circonstance, le Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée a expliqué au public que son institution propose à l'ensemble des citoyens une gamme de produits riches et variés de financements qui sont purement halals.

"Nous proposons à nos clients et tous ceux qui souhaitent travailler avec la Banque Islamique de Guinée différentes opportunités de financements purement islamiques », a entamé M. Dieye. Poursuivant son intervention, le Directeur Général de la BIG a listé une kyrielle de produits halals que son institution bancaire offre à ses clients.

Il s’agit premièrement du Mourabaha (Marchandises, Equipements, Services, Véhicules) qui est un contrat par lequel la Banque achète un bien à la demande du client auprès d’un fournisseur et le lui revend au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire fixée d’accord près.

La Banque Islamique propose aussi à ses clients le Moudaraba qui est un contrat à travers lequel la banque met des fonds à la disposition d’un client en vue du développement d’une activité ou d’une réalisation d’un projet générateur de profits à partager entre les deux parts selon une clef de répartition convenue d’avance.

En plus des deux premiers listés précédemment, la BIG dispose aussi d’un autre produit appelé le Commodity Mourabaha. Celui-ci est un financement par lequel la banque achète une marchandise pour le compte du client et la revend pour lui et à son profit pour lui permettre d’avoir de la trésorerie, a explqué le Directeur Général de la BIG.

Ensuite, il y a Mousharaka qui est un contrat à travers lequel la banque et le client s’engagent ensemble au financement d’une opération pour le partage des profits et assument conjointement le risque au prorata de leurs apports respectifs. La clé de répartition des profits peut être définie d’un commun accord dans le contrat indépendamment des apports respectifs des deux parties.

La Banque Islamique de Guinée offre aussi un autre type de produit appelé Ijara qui est un contrat par lequel la banque acquiert un bien (équipement, véhicule, matériel, …) pour le louer à un client contre paiement d’un loyer convenu avec possibilité d’acquisition du bien à la fin du contrat contre le paiement d’un montant symbolique.

Ce n’est pas tout. La première institution bancaire de Guinée propose également le Istisna’a qui est un contrat d’entreprise en vertu duquel un client demande à la banque de construire ou de faire fabriquer un ouvrage (maison par exemple) pour lui, moyennant une rémunération payable, de manière échelonnée ou à terme.

Toujours dans son exposé, Sidy Dieye a indiqué la Banque Islamique de Guinée a un autre produit appelé Salam. Ce dernier est un contrat en vertu duquel la banque verse d’avance le prix intégral d’une marchandise, dont les caractéristiques sont définies au contrat, au client qui s’engage à lui livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans un délai convenu.

Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette rencontre par les conférenciers. C’est notamment « l’origine, l’évolution, le principe et les apports potentiels de la Finance Islamique »; « l'usure et la spéculation, quelle conséquence sur la foi » ; « le WAQF et Zakat, leviers de développement et outil pour la réduction de la pauvreté et la lutte contre le chômage » ; « le Financement des opérateurs économiques et entrepreneurs par la Banque Islamique de Guinée : les opportunités ».

A la fin de ladite conférence, le Directeur Général de la BIG a visité les stands en compagnie de plusieurs personnalités de marques. Pour joindre l’utile à l’agréable, la Banque Islamique de Guinée (BIG) a offert à ses invités un banquet de rupture de collective du jeûne.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023