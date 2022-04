La SMD/NORDGOLD améliore le bien-être de la communauté environnante

La Société Minière de Dinguiraye (SMD), filiale du groupe Nordgold, un des acteurs miniers du pays, dans sa responsabilité sociétale, contribue à tous les niveaux au développement durable dans le pays à travers l’amélioration des conditions de vie des communautés environnantes.

L’année 2022 connait déjà des actions très satisfaisantes de renforcement des liens de collaboration et de bon voisinage par des dons et assistances ainsi que des projets planifiés d’une valeur de trois milliards deux cent trente-cinq millions cinq cent cinq mille francs guinéens (3,235,505,000 GNF) sont investis dans ces œuvres.

1- Assistances :

Les groupements maraichers des femmes de Siguirini et Léro ont bénéficié d’une assistance financière respectivement de vingt-cinq millions (25,000,000 GNF) et vingt millions de francs guinéens (20,000,000 GNF) pour leur permettre de persévérer et de pérenniser leurs activités importantes dans l’approvisionnement des marchés locaux en produit du panier de la ménagère.

Le mois de Mars est dédié à nos célèbres et battantes femmes du monde. Pour la célébration du 08 Mars de cette année 2022, l’association des femmes de Dinguiraye a été accompagnée et soutenue par la SMD à hauteur de vingt millions de francs guinéens (20,000,000 GNF).

A l’occasion du mois saint de Ramadan, les communautés environnantes ont reçu du sucre pour leur accompagnement avec cette fois l’association des personnes à mobilité réduite de Baraka qui a reçu 50 sacs de sucre. Le cout global est de cent trente-deux millions huit cent mille francs guinéens (132,800,000 GNF) pour 236 sacs de sucre distribués aux communautés.

La sous-préfecture de Siguirini a reçu la somme de onze millions sept cent mille francs guinéens (11,700,000 GNF) pour l’achat de matériels et l’installation de ses bureaux. Tandis que celle de Tomba Kansa a été assistée avec huit millions cent soixante-quinze mille francs guinéens (8,175,000 GNF) en vue de couvrir les frais d’accueil de Mr le préfet de Siguiri. Le nouveau Préfet de Siguiri a quant à lui vu son initiative d’assainissement de la ville accompagné de matériels d’une valeur de Quatorze millions de francs guinéens (14,000,000 GNF).

2- Education :

Quatre-vingt-un enseignants au sein de la communauté sont primés par la SMD pour lutter contre l’abandon scolaire par manque d’enseignants. C’est cent dix-sept millions de francs guinéens 117,000,000 GNF pour quatre mois de cours.

3- Infrastructures routières : 231,830,000 GNF

Route d’accès : un Pont en conteneur est en cours de réalisation à Amina pour relier le village au nouveau collège construit à travers le FODEL. Le cout de réalisation est de 231,830,000 GNF.

4- Projets planifiés et en cours

La formation des autorités locales et leaders locaux projetée cette année coutera la somme de quatre-vingt-dix millions de francs guinéens 90,000,000 GNF ceci pour améliorer la collaboration d’avec les parties prenantes clés.

a- Autonomisation des femmes et jeunes :

Outre l’école de métiers de Baraka en phase d’achèvement des travaux à Siguirini pour plus de deux (2) milliards GNF financés en 2021, un Centre NAFA sera réalisé et équipé à Tomba Kansa cette année 2022 chef-lieu de la nouvelle sous-préfecture pour un montant de plus d’un milliard de francs guinéens (1,020,000,000 GNF).

Ce Centre NAFA contribuera, à coup sûr, au renforcement des capacités à travers des programmes d’alphabétisation fonctionnelle, de formation et d’apprentissage des femmes des sous-préfectures de Siguirini, Tombakansa, Banora et Maléah avec des filières comme : couture, coiffure, teinture et saponification dans le but de promouvoir l’autonomisation des femmes et jeunes dans nos zones d’intervention.

b- Deux autres groupements bénéficieront à partir de la campagne agricole pour les projets rizicoles dans la communauté à hauteur de quarante-cinq millions de francs guinéens (45,000,000 GNF).

c- Accès à l’eau potable : Dix (10) forages :

Les villages bénéficiaires de l’offrande de cette année sont entre autres Bougoulan, Sokoro, Amina, Tombani Bèrè, Maïnou (Maleah), Sabèrèfaran District de Famèrè (Banora), Fontou, Boubèrè, Léro-kourouda, Siguirini (Ecole des Métiers) pour un montant de 1,500,000,000 GNF dans le but d’atténuer la pénurie d’eau.

La SMD/NORDGOLD au service de la communauté locale

COMMUNICATION EXTERNE SMD