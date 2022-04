Défense de Kassory et cie : Des avocats internationaux "débarquent" à Conakry…

CONAKRY-Six jours après leur incarcération à la maison centrale de Conakry, l’ancien premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory, Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui, Zakaria Koulibaly, seront présentés demain lundi 11 avril devant les juges de la chambre d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief). Ils devraient être auditionnés dans le fond, pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et complicité.

A la veille de cette audience décisive, un pool d'avocats internationaux est arrivé ce Dimanche 10 avril 2022 à Conakry pour renforcer le dispositif de défense déjà mis en place l’ancien premier ministres et ses coaccusés. Me Seye Ousmane avocat au barreau de Dakar et Me Mamadou Ismaela Konaté avocat au barreau de Bamako et Paris sont arrivés ce soir dans la capitale guinéenne.

"Nous n'avons pas connaissance du fond du dossier. On attend d'avoir le dossier pour être avisés. Avec le pool d'avocats nous ne connaissons déjà. Ce n'est pas la première fois que je viens plaider auprès de avocats guinéens. A moins de 24h de l'ouverture de l'audience, nous aviserons parce qu'il y a les droits de la défense. Il faut qu'on ait le dossier qu'on puisse nous mettre dans de bonnes conditions afin d'assurer les droits de nos clients. L'Etat guinéen a le droit de poursuivre qui il veut conformément à ses règles, ses lois mais il faut qu'il assure le droit à la défense des personnes poursuivies. C'est un droit constitutionnel et même naturel", a déclaré Me Ousmane Seye à sa descente d’avion.

Son confrère Me Mamadou Ismaela Konaté, avocat au barreau de Bamako et à Paris, a indiqué qu’ils prendront connaissance du dossier pour bien préparer la défense de leurs clients.

« La procédure judiciaire, c'est d'abord les règles. Des règles qui nous permettent de savoir exactement quels sont les rôles que nous jouons dans le cadre de cette procédure. C'est avec beaucoup de plaisir que nous venons à la rencontre de nos confrères de Guinée pour prendre en charge le dossier qui nous oppose à l'Etat de Guinée dans des conditions que vous connaissez.

N'ayant pas parfaitement connaissance de ce dossier on ne peut épiloguer davantage. C'est de faire en sorte qu'on puisse d'abord rencontrer nos confrères, ensuite prendre connaissance du dossier et enfin rencontrer nos clients et éventuellement mettre une défense.

Laissez-nous voir nos clients, s'il y a le moindre obstacle, on prendra à témoin l'opinion. Pour le moment, la décision d'interdiction de visite à nos clients qu'aurait prise le procureur de la CRIEF est une rumeur. L'avocat ne commente pas la rumeur », explique maitre Konaté.

L’arrivée de ces deux avocats intervient alors que déjà vendredi dernier, les Avocats locaux constitués par les anciens membres du Gouvernement ont dénoncé un « tâtonnement procédural » de la part du parquet spécial près la CRIEF. Ils ont protesté contre le fait que le dossier de la procédure précédemment orienté en flagrant délit pour l'audience du lundi, 11 Avril 2022 devant la Chambre de jugement, ait été réorienté à la Chambre d'instruction.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com