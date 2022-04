Communiqué de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée "CGE-GUI"

Il est demandé à tous les présidents des fédérations et associations professionnelles ainsi que les grandes entreprises membres de la CONFEDERATION GENERALE DES ENTREPRISES DE GUINEE (CGE-GUI) de bien vouloir faire renseigner les fiches jointes par les entreprises qui les composent et les retourner au Secrétariat Général au plus tard le 22 avril 2022. Ces informations serviront de base de données pour l'unification des fédérations en vue de meubler les postes prévus au sein du Bureau Exécutif provisoire. Le Secrétariat Général est chargé du suivi de l'application de la présente lettre circulaire.