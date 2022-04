Cas Kassory, Diané, Oyé et Zakaria : Maitre Béa jette un pavé dans la mare

CONAKRY- Très irrité contre le procureur de la Cour de répression des Infractions économiques et financières (CRIEF), Maître Salifou Béavogui a jeté un pavé dans la mare ce lundi 11 avril 2022. L’avocat qui s’inscrit en « faux » contre des propos tenus par Aly Touré, a jeté un « sérieux discrédit » sur l’inculpation et l’incarcération de certains anciens membres du Gouvernement déchu. Il a averti qu’en concertation avec ses confrères, il en tirera toutes les conséquences de droit.

« Je m’inscris en faux contre cette déclaration du procureur tendant à faire croire que c’est le collectif des avocats des anciens membres du Gouvernement qui a demandé le report de l’audience qui était prévu jeudi 07 avril. Je n’ai jamais été associé à une rencontre au cours de laquelle le procureur aurait décidé de juger (l’affaire) le lendemain et qu’on se serait opposé. Moi maître Béa étant un habitué de ce genre de dossiers, je ne le ferais jamais. Les dossiers politico-judiciaires, tout se règle sur le champ, parce que dès qu’on donne le temps aux magistrats, les choses changent. Parce que ce sont des instructions qui viennent remettre en cause même certains acquis », indique l’avocat.

Qu’est-ce qui s’est passé ?

Selon maître Salifou Béavogui, « le mercredi 06 avril, de la gendarmerie, nous nous sommes transportés à la Crief. Il y avait : les ministres, Mohamed Diané, Oyé Guilavogui, Zakaria Koulibaly et le premier ministre Kassory Fofana. Nous avons été tous reçus dans la grande salle de monsieur le procureur de la république…le Parquet s’est mis en place avec ses substituts. Finalement, on a demandé aux ministres Zakaria, Oyé et au Premier ministre Kassory de se retirer dans une salle avec leurs avocats et de les (le procureur avec ses substituts) laisser avec le ministre Diané et ses avocats. Les choses ont commencé par lui (Dr. Diané, nldr). Qu’est-ce qui s’est passé ? Je n’en sais rien, parce que je ne suis pas son avocat.

Après le ministre Zakaria fut appelé, il a été inculpé, placé sous mandat de dépôt, ouverture du procès le 11 avril. Ensuite, le ministre Oyé Guilavogui est venu, je l’ai accompagné. On a posé l’inculpation, il a rejeté les faits. Il a été placé sous mandat de dépôt ; le procureur nous a dit que l’audience c’est le lundi 11 avril 2022. Nous avons trouvé que la date avait été déjà fixé », révèle l’avocat.

Qualifiant les dossiers des anciens ministres « de vide », il soutient que le procureur Aly Touré s’était piégé. Maitre Béa dénonce aussi les enquêtes qui selon lui, ont été bâclées.

« Il n’y a rien dans les dossiers. Sauf quand on te dit : tu as été ministre, on t’a vu inaugurer une mosquée, où tu as pris l’argent ? Ce n’est pas ça une enquête. Pour enquêter sur dossier de détournement de deniers publics, le pays est doté d’inspecteurs généraux, de vérificateurs, des experts pour ça. Tous ces acteurs doivent travailler d’abord avant que la justice ne soit saisie. La personne mise en cause, on doit la confondre avec les chiffres. On ne se réveille pas simplement pour dire : on a appris que tu as construit une maison par-là, où as-tu pris l’argent ? Tu connais tel ? C’est ce qui s’est passé. Or, ça ne se passe pas comme ça », fustige-t-il.

Le procureur n’a rien dans le dossier, a enchaîné l’avocat. « Sachant qu’en allant devant le juge d’instruction on allait obtenir la liberté pour nos clients, il a préféré anticiper les choses (…) voilà comment les choses se sont passées. Il sait qu’il a fait une erreur et que le dossier est vide, il nous adresse une correspondance pour nous dire qu’on n’est plus en flagrant délit, on va en information. C’est du jamais vu ! Ce matin nous étions à la Crief, on a trouvé que tout était vide. Ni le président, ni le procureur n’était présent. On n’a rencontré personne. Nous en tirerons toutes les conséquences du droit », s’exclame l’avocat des ministres Oyé Guilavogui et Zakaria Koulibaly.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com