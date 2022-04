Une autre crise pointe à l’horizon : Doumbouya face à une menace de grève…

CONAKRY-Une menace de grève plane sur la Guinée alors qu’un accord tripartite vient d’être signé entre le gouvernement, le patronat et le syndicat. Un ultimatum a été donné aux autorités.

Non satisfaite du protocole d’accord paraphée le 7 avril 2022, l’intersyndicale de l’éducation envisage d’aller en grève à quelques semaines des examens nationaux. Elle désapprouve tout. Cette fédération syndicale accuse les centrales syndicales présentes à ces négociations d’avoir opté pour la défense de leurs subventions au détriment des intérêts des travailleurs.

Salifou Camara, secrétaire général de la Fédération Syndicale Professionnelle de l’Education ne reconnait pas ce protocole d’accord. Interrogé par Africaguinee.com, le leader de la FSPE annonce qu’un préavis a été déposé sur la table du gouvernement

« L’intersyndicale avait déjà dénoncé les dysfonctionnements qui se trouvaient dans la salle des négociations. On avait parlé parce que les centrales syndicales avaient mis en avant leurs subventions. On avait dénoncé ça parce qu’à l’heure où nous sommes, on a en face un gouvernement d’exception, de transition. Alors, pendant la transition nous devrons manger, s’habiller, travailler. Nous sommes conscients de l’Etat de santé de notre économie. C’est pourquoi nous avons préféré que les centrales syndicales renoncent à leur intérêt personnel et qu’on fait face à l’intérêt des travailleurs.

C’est pourquoi l’intercentrale de l’éducation avait dénoncé cette injustice. Parce que les centrales syndicales qui fédèrent dans les institutions, (l’INAMO, la Caisse nationale de prévoyance sociale ect.), c’est eux qui sont à la tête de ces institutions. Alors, ils ont commencé par demander 3 milliards francs guinéens de subvention. Nous avons appris que le gouvernement a dû payer 500 millions de franc guinéen comme avance, les centrales l’ont déjà encaissée », explique le syndicaliste.

SMIG à 550 000 FG, primes de logement… une augmentation insignifiante

« Nous apprenons que le SMIG (salaire minimum garanti a été augmenté de 440 000 à 550 000 francs guinéens, il n’y a qu’une différence de 110 000 francs guinéens. C’est insuffisant. C’est pourquoi d’ailleurs nous avons déposé un préavis de grève, car l’intercentrale syndicale de l’éducation n’était mêlée à ces négociations ni près ni de loin et nous restons déterminés derrière notre préavis de grève. Après les 10 (dix) jours, nous allons déposer l’avis de grève si rien n’est fait.

Parce qu’on ne peut pas comprendre que la prime de logement soit augmentée à 15%, alors que 15% évalué ça ne vaut pas même 20 000 Gnf. On se pose la question maintenant, de quelle maison il s’agit ? Ensuite les primes d’indemnités de l’éducation, la prime de craie, il faut savoir que la craie nous rend aveugle, ça nous donne assez de maladies tuberculose, myopie etc.

Donc, nous attirons l’attention des enseignants, de rester mobilisés, eux-mêmes de voir leurs conditions de vie dans leurs familles par rapport à l’augmentation qui a été faite par les centrales syndicales, ils n’ont donné priorité qu’à leur propre intérêt. C’est ce qui est dommage » regrette Salifou Camara

Au Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya

« Nous demandons au Président de la République de recevoir très rapidement l’intersyndicale de l’éducation parce que nous sommes conscients de l’état de santé de notre économie, mais nous sommes conscients aussi de nos conditions de vie et de travail. On parle de l’économie, c’est l’homme qui gère l’économie, c’est lui l’économiste et sans cet homme on ne parlera ni de pays ni de l’économie.

Ça veut dire que sans les travailleurs, sans l’éducation on ne parlera pas de la nation. C’est grâce à l’éducation qu’on a de ministres, de Président de la République, alors l’éducation est le poumon d’une nation (…) Nous sommes déterminés, nous demandons à tous les enseignants du pays de rester mobilisés. Parce que c’est en restant unis qu’on peut réussir. Nous n’allons jamais reculer sans la satisfaction totale de nos revendications », a-t-il lancé le syndicaliste.

