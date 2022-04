Présidentielle en France : Au coeur du vote des français à Conakry...

Qui de -Emmanuel Macron (président sortant), Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Valérie Pécresse, Jean Lassalle, Fabien Roussel, Marine Le Pen, Éric Zémmour, Nathalie Arthaud, Yannick Jadot- dirigera-t-il la France pendant les cinq prochaines années ?

Un peu moins de 49 millions d’électeurs Français sont dans les urnes ce dimanche, 10 avril 2022 pour départager douze candidats, au 1er tour de l'élection présidentielle. Le prochain président élu exercera un mandat de cinq (05) ans.

En Guinée, le vote se passe dans les locaux de l'Ambassade de France, située à Kaloum centre administratif de la capitale Conakry. Depuis 08 heures, les Français résidents en Guinée exercent leur droit de vote pour réélire Emmanuel Macron ou porter le choix sur l'un des adversaires du président sortant dont les têtes d'affiche sont Marine Le Pen et Jean Luc Mélenchon.

Au micro d'un reporter d'Africaguinee.com, certains votants ont livré leurs sentiments mais aussi les attentes qu'ils ont vis-à-vis du prochain locataire du palais de l’Élysée.

Hassane Izanni : « Le vote se passe très bien. Il n'y a aucun problème, tu choisis qui tu veux. J'ai voté pour mon candidat Macron. Vive la France. Quand il sera réélu, je veux qu'il réalise beaucoup de choses pour nous ».

Jacqueline Tamboué : « Je suis très heureuse d'avoir pu remplir mon devoir civique et faire savoir que ma voix compte. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion et c'est ainsi que je suis venue pour apporter ma voix à mon candidat. Cela fait plus de 5 ans que je suis en Guinée.

Si mon président est élu, j'espère qu'il fera la politique de ses moyens et surtout qu'il respectera les promesses électorales parce que, pendant la période de campagne, il y a beaucoup de gens qui font plus du populisme, qui tiennent des promesses et ne les respectent pas forcément. J'espère vraiment que quand il arrivera à la présidence, il pourra avoir les moyens pour concrétiser ses promesses ».

Jean Tamboué : « Je viens d'accomplir mon devoir civique. Un devoir important pour tous les citoyens car c'est ce droit qu'on acquit difficilement et que tous les pays n'ont pas car, il permet de choisir son leader. Dans une époque perturbée avec de gros enjeux internationaux et un recul assez important de libertés et des droits humains, il est important que chacun fasse son devoir. Donc, c'est ce que je viens d'accomplir aujourd'hui en votant pour mon candidat et j'espère qu'il sera au second tour mais aussi pour l'emporter. Il très important d'avoir un candidat républicain et c'est le cas de mon candidat.

Les jeux sont ouverts. Nous savons que l'élection passée, le candidat élu, l'a emportée avec 26% des personnes votantes. Donc l'abstention était vraiment le vrai vainqueur. Du coup, cela a diminué la légitimité du président et j'espère que cette année, les gens vont réellement se mobiliser pour choisir leur candidat et ne pas laisser l'abstention ou le vote blanc l'emporter.

Ne pas choisir c'est choisir. Et dans ce cas-là, il ne faudra pas se plaindre si quelqu'un de désastreux arrive au pouvoir surtout dans une grande Nation comme la France »

Joseph Ngongo : « Je suis venu accomplir mon devoir en tant que citoyen. Il y a un peu d'affluence, chacun sagement vient voter. J'attends le résultat impatiemment. Pour moi, les priorités du prochain président, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine et il y a beaucoup de problèmes en France. Je voudrais que le futur président s'attèle dès les premiers jours à régler tout ça ».

Le taux de participation à la mi-journée s'établissait à 25,48%, soit trois points de moins qu'en 2017 (28,54%) et qu'en 2012 (28,3%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le verdict des urnes est attendu à 20H00, avec les premières estimations des instituts de sondage.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23