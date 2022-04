Passeports : De nombreux citoyens dans la "galère"...Bachir Diallo interpelé

CONAKRY-Les opérations de délivrance des passeports biométriques ont repris depuis lundi 28 mars 2022, ce, après trois mois d’interruption suite à une décision soudaine et unilatérale du ministère de la sécurité et de la protection civile.

Si cette reprise a suscité un grand ouf de soulagement chez bon nombre de guinéens, il n’en demeure pas moins que de nombreux compatriotes en quête de ce fameux sésame, restent confrontés à des difficultés. Pour cause, le communiqué annonçant la reprise de la confection des passeports, ne précise pas laquelle des catégories (5 ans ou 10 ans) de passeports est disponible.

Avant l’arrêt des opérations de délivrance, certains citoyens avaient versé de l’argent pour obtenir des passeports biométriques de 10 ans, qui coûte officiellement 1 millions GNF. Ils s’étaient fait enrôler au ministère de la sécurité et attendaient le précieux document de voyage. C’est dans ce contexte que la décision de l’arrêt de confection des passeports a été prise.

Aujourd’hui, certains d’entre eux sont dans une situation d’inquiétude mêlé de colère. Car selon les explications recueillis par Africaguinee.com auprès de certains d’entre eux, lorsqu’ils sont allés pour le retrait de leur passeport de 10 ans dont ils avaient payé le montant, on leur fait savoir que cette catégorie n’est pas disponible.

« J’avais payé mon argent à la banque, je m’étais fait enrôler au ministère, on m’avait même donné un délai pour la récupération de mon passeport. Quand je suis récemment parti, on m’a dit que les passeports de dix ans ne sont pas venus. Pire on m’a signifié que cette catégorie ne fait pas partie de ce premier lot et que c’est seulement les passeports d’une validité de 5 ans qui sont disponibles. Nous sommes nombreux dans cette situation. Qu’est-ce qu’on peut faire ? Aujourd’hui, nous sommes tenus obligés d’engager une nouvelle procédure d’acquisition de passeport pour bien mener nos activités. C’est une double dépense », explique Kenindé Barry.

Il invite les autorités concernées à faire face à leur situation. Mais en quoi faisant ? « Qu’elles retournent l’argent aux citoyens et qu’ils reprennent les procédures pour l’obtention des passeports de 5 ans. Parce que comme le vous savez, la modification des certaines informations sur le passeport ne sont pas possibles à un certain niveau. Il y a des gens qui se sont fait enrôler et leurs dossiers sont là-bas, les références, ils détiennent tout. Donc, si on ne peut pas obtenir la catégorie pour laquelle on a payé, qu’on retourne l’argent à la personne. Parce que les passeports de 10 ans sont facturés à un million deux cent mille de francs guinéens et les 5 ans, à cinq cent mille francs guinéens », recommande notre interlocuteur.

Comme lui, Mamadou Alpha Diallo est dans la même situation. Revenu d’Angola pour refaire son passeport et retourner aussitôt pour continuer son travail, ce guinéen reste bloqué depuis trois mois.

« J’ai engagé pour l’obtention de mon passeport début janvier 2022. A l’époque on m’avait rassuré que j’allais rentrer en possession au plus tard le 31 du même mois. Pour un passeport de 10 ans, on m’a dit de payer un million deux cent cinquante mille (1 250 000) pour ne pas que ça dure. Comme je devais retourner aussitôt, j’ai payé l’argent dans l’espoir que j’obtienne le passeport dans le délai promis. Mais depuis cette date, jusqu’à maintenant je suis toujours dans cette l’attente interminable. Quand on a annoncé reprise de la confection des passeports, j’ai appelé le monsieur à qui j’avais confié mon dossier mais il m’a dit que ce sont les passeports de 5 ans de validité qui sont disponibles. C’est frustrant. Même avant-hier, j’étais là-bas pour ça mais rien », déplore cet autre citoyen avant d’interpeller le ministre de la sécurité et de la protection civile.

« Nous voulons que le ministre et tous les cadres de son département nous aident pour la délivrance des passeports de 10 ans. Parce que nous avons payé l’argent, on a rempli toutes les formalités. Les gens ont besoin de leur passeport pour faire leur voyage. Cette situation fait souffrir beaucoup de guinéens. J’en connais beaucoup qui sont dans la même galère que nous et qui sont en attente. J’étais en Angola, en venant je n’aurais pas imaginé rester ici durant tout ce temps à cause d’un problème de passeport, c’est pourquoi je réitère mon appel à l’endroit du ministre afin qu’il nous aide » lance Alpha Oumar Diallo.

Pour le moment, nous n’avons pas réussi à avoir un répondant auprès du ministère de la sécurité et de la protection civile sur cette situation.

Dossier à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114