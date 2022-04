Décès de Hadiatou Touré dans un accident : "Elle n'a cessé de faire la chahada jusqu’à son dernier souffle…"

LABE- Elle résidait en Allemagne ! Revenue en Guinée pour saluer ses parents et faire un sacrifice pour son défunt mari, Hadiatou Touré, mère de trois enfants a trouvé la mort dans un accident de circulation survenu sur la route Mali-Labé, dans la nuit du samedi à dimanche 10 avril 2022.

A son arrivée à Conakry en provenance de l’Allemagne, elle décide de se rendre d’abord à Mali, saluer sa famille avant de rallier Marela (Faranah) où elle avait prévu de faire un sacrifice pour son feu époux. Cette mère de trois enfants (restés en Allemagne) a croisé le destin sur le chemin. Victime d'accident à Tountouroun Labé, madame Hadiatou Touré a succombé de ses graves blessures à l’hôpital. L'accident s'est produit la nuit dernière après la rupture du jeûne.

« Elle vivait en Allemagne, son mari est décédé l'an dernier. Elle est revenue revoir la famille, ensuite saisir l’occasion pour faire des sacrifices pour son défunt mari à Marela, Faranah. Malheureusement, son chemin s'est terminé ici sur la route de Mali, au niveau de Tountouroun Labé, dans un accident de circulation. Elle est décédée par la suite à l’hôpital. Son corps a été ramené à Mali centre. Nous avons inhumé Hadiatou Touré ce dimanche 10 avril 2022 après la prière de 14heures. Elle est mère de 3 enfants », a confié Elhadj Ousmane Dieng, sage de Mali Yembering.

De l’origine du drame…

Un excès de vitesse serait à l’origine de l’accident, selon le syndicat des transporteurs de Labé. « Ils sont arrivés à Labé à bord d'un véhicule loué. Le crépuscule les a trouvés dans la sous-préfecture de Tountouroun. Ils ont prié sur place, après la rupture du jeûne, ils ont repris la route. Malheureusement, ils ne sont pas allés très loin, le véhicule s'est renversé près de Misside Tountouroun. Ils étaient trois passagers plus le chauffeur. La veuve est décédée. La défunte tenait vraiment à rendre hommage à son cher regretté époux. Hélas, elle a croisé le destin. Les autres passagers et le chauffeur sont sortis indemnes », explique Mamadouba Bangoura Bank, chargé de conflits et négociations au syndicat des transporteurs et mécanique générale de Labé.

Après l'accident, elle a été évacuée à l'hôpital de Labé. Dans son lit elle n'a cessé de faire la chahada (profession de foi en islam), explique un proche qui était à son chevet. « Elle parlait de ces trois enfants restés en Allemagne. On l'a aidé à parler avec son père. Elle lui a dit : je vais mourir laisser mes enfants. C’est à cause de ça, son père a quitté Mali pour Labé mais à son arrivée, Hadiatou était décédée. Elle a habité à Labé lorsqu’elle faisait la Santé. Après ses études, elle est partie en Allemagne », a confié un des amis et proches de la défunte.

