Appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales au sein du PUEG

APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT

POUR LE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES AU SEIN DU PUEG

Le Projet Urbain Eau en Guinée (PUEG) est une nouvelle opération marquant le réengagement de la Banque Mondiale dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement en milieu urbain. L’objectif du projet est d’accroitre l’accès à des services améliorés d’eau et d’assainissement dans la région métropolitaine de Conakry et d’améliorer la performance opérationnelle de la Société des Eaux de Guinée (SEG). Le projet est financé par un don de l’IDA au Gouvernement Guinéen à hauteur de 30 millions $US.

L’importance des investissements à réaliser, la complexité des actions à mener et la diversité des structures bénéficiaires justifie la création d’une unité de gestion chargée de la coordination des activités du projet localisé au sein du Ministère de l’Energie et de l’hydraulique et des Hydrocarbures (MEHH). Une partie des fonds de ce don de l’IDA sera utilisée pour financer le fonctionnement de cette unité. Les présents termes de référence ont pour objet de définir les tâches et responsabilités du Spécialiste en Sauvegardes Environnementales de l’Unité de Gestion du Projet (UGP).

2. NATURE ET ETENDUE DES PRESTATIONS

Placé sous l’autorité du coordonnateur du projet, le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales est chargé des tâches de coordination et de gestion des activités de sauvegardes environnementales en conformité avec les dispositions de l’Accord de financement et du Manuel de procédures du projet. Il sera particulièrement chargé des tâches suivantes :

Élaborer les Termes de Référence des Etudes d’Évaluation d'Impact Environnemental et Social (EIES)/Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES), et les Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et d’élaboration du Mécanisme de la Gestion des Plaintes (MGP) ;

Veiller aligner le Plan Environnemental et Social avec le contexte local dans la mise en œuvre du Projet Urbain Eau de Guinée afin de renforcer et consolider la promotion du développement durable dans la zone d’intervention du projet ;

S’assurer que la conception, l’exécution et le suivi des activités du projet respectent et suivent les normes et règles environnementales de la Guinée et de la Banque mondiale ;

Identifier l’ensemble des risques potentiels sur le plan environnemental au regard des interventions envisagées dans le cadre du projet et préconiser des mesures d’atténuation ;

Définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre avant, pendant et après la mise en œuvre du PUEG et la réalisation des activités pour supprimer ou atténuer les impacts environnementaux ;

Formuler des recommandations pour le suivi et l’évaluation du plan environnemental, ainsi que pour les étapes suivantes, y compris le financement à long terme afin de garantir la durabilité du plan ;

Identifier les besoins, coordonner et superviser le renforcement des capacités des acteurs clés sur les mesures de suivi et de surveillance environnementale et sociale ainsi que la mise en œuvre des dispositions sécuritaires et sanitaires du CGES et des PGES ;

Organiser et participer au recrutement des consultants pour la réalisation des études générales et spécifiques de cadre d’impact environnemental ainsi que les plans de gestion environnementale selon les normes de la Banque Mondiale et de la Guinée ;

Coordonner et participer aux activités de consultations publiques en matière environnementale et sociale pour la prise en compte effective des points de vue des parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre des différents sous-projets ;

Appuyer les spécialistes de passation de marchés à s'assurer que les documents de passation de marchés, y compris les appels d’offres, incorporent entièrement les aspects environnementaux, ainsi que les mesures de suivi et d‘atténuation des impacts telles que définies dans les études de conception, faisabilité et les clauses et prescriptions environnementales et sociales telles que détaillées dans les instruments de sauvegardes environnementales et sociales, les coûts et délais ;

Veiller à la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementales et sociales, notamment les PGES, relatifs aux sous-projets pour s’assurer de leur conformité aux exigences nationales et aux directives de la Banque mondiale ;

Recueillir et analyser les commentaires et les plaintes des personnes/parties affectés par le projet sur les questions environnementales et recommander des actions pour résoudre lesdits problèmes ;

Servir d'interlocuteur principal entre les parties affectées et la Coordination du Projet sur les questions d'impacts environnementaux ;

Effectuer des visites régulières sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre des PGES dans les activités de sous-projets ;

Évaluer toutes les questions pertinentes, et si nécessaire, s'appuyer sur la politique et les meilleures pratiques en la matière pour envisager un plan de mesures correctives ;

S’assurer de l’élaboration du PGES-Chantier, par l’entreprise en charge des travaux et de son approbation par la Mission de Contrôle du projet et de la Banque mondiale ;

S’assurer de la mise en œuvre effective du PGES et des séances d’information et de sensibilisation des populations par les entreprises ;

Evaluer, réexaminer et contrôler en liaison avec le Bureau Guinéen d’Audit et de Conformité Environnementale, la conformité des activités avec le cadre de gestion environnemental et social (CGES) ainsi que tout autre instrument de sauvegarde élaboré pendant la mise en œuvre du projet ;

S’assurer que chaque acteur de la chaine de mise en œuvre des aspects de sauvegarde environnementale remplit convenablement ses missions conformément aux arrangements institutionnels contenus dans le CGES et aux tâches assignées aux agences d’exécution ;

Faire valider les études d’Evaluation d’Impact Environnemental et Social (EIES)/ Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) ainsi que tout autre étude environnementale élaborée pour le projet, par le Bureau Guinéen d’Audit et de Conformité Environnementale et par la Banque mondiale et assister à leur publication au niveau national ;

Elaborer un rapport trimestriel d'exécution présentant une analyse globale du niveau de prise en compte du volet environnement par le projet ;

Participer à l’élaboration des plans de travail et de budget annuels (PTBA) en définissant les besoins en études, formation et toute autre activité en matière de sauvegarde environnementale ;

Analyser les recommandations des entités d’exécution ou prestataires pour la réception finale des biens, des travaux ou des services et pour la cessation d'un contrat afin de s'assurer que tous les travaux sont menés à bien dans la totale conformité avec les règles de sauvegardes environnementales et les Plans de Gestion Environnementale et Sociale ;