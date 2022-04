60e assemblée générale annuelle de UBA: Elumelu réitère son engagement à dépasser la trajectoire de croissance et à créer de la valeur pour les actionnaires

Les actionnaires saluent le rendement des dividendes de UBA, la performance de la filiale

La Banque panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, a assuré les actionnaires et les investisseurs de son engagement indéfectible à maintenir sa trajectoire de croissance actuelle, alors même que ses efforts de diversification des affaires à travers l'Afrique et au-delà continuent de générer des résultats croissants.

Le président du groupe, Tony Elumelu, qui a fait cette déclaration lors de la 60e assemblée générale annuelle de UBA, qui s'est tenue à l'hôtel Transcorp Hilton, à Abuja, le jeudi 7 avril 2022, a noté que les décisions d'investissement stratégiques de la banque au cours des dernières années se sont en effet traduites par des retours énormes pour ses investisseurs, malgré l'environnement commercial difficile au cours des deux dernières années.

« Je suis fier de la manière dont, en tant que groupe, nous avons pu consolider davantage les nouvelles capacités que nous avons construites, les nouvelles solutions client que nous avons déployées, les gains d'efficacité enregistrés et les perspectives de croissance que nous avons exploitées dans un monde en période de reprise », a déclaré Elumelu, avant d'ajouter « Ce sont les éléments constitutifs de la très bonne performance financière et de la croissance fournie par votre groupe en 2021, confirmant davantage la clairvoyance des investissements que nous avons effectués et de la stratégie que nous avons poursuivie, pour assurer la diversification et la durabilité de notre modèle d'affaires. »

Tout en exprimant sa joie aux actionnaires et aux clients qui soutiennent UBA depuis près de huit décennies, Elumelu s'est montré confiant dans la capacité de la banque à maintenir cette dynamique, en particulier au moment où les économies se remettent de l'impact de la pandémie de COVID-19.

« Notre objectif est de continuer à fidéliser nos clients et de créer de la valeur supplémentaire pour nos actionnaires, dont le soutien sous-jacent a positionné UBA sur une ligne de croissance continue », a fait observer le président.

Pour sa part Kennedy Uzoka, le directeur général de UBA, qui a donné les détails de l'amélioration des performances des filiales de la banque au cours de l'exercice considéré, a déclaré : « Nous sommes heureux que la communauté internationale reconnaisse le rôle joué par notre groupe dans la transformation du paysage économique africain grâce à des services bancaires innovants et centrés sur le client. »

Il a souligné que les activités de la banque au Royaume-Uni avaient spécifiquement connu une expansion remarquable. Et M. Uzoka d'ajouter « À partir de juillet 2021, UBA UK a commencé à faire des bénéfices, et même à ce jour, elle est toujours performante, et il en va de même pour de nombreuses de nos filiales africaines." "La vérité est que nous sommes motivés par les opportunités et le potentiel dans chacune des régions géographiques dans lesquelles nous avons investi, et nous sommes satisfaits de ce que nous avons accompli jusqu'à présent » a renchéri le DG de la banque panafricaine.

Les actionnaires qui ont pris la parole à l'assemblée, notamment Sir Sunny Nwosu, Alhaji Farouk Umar, M. Nonah Awoh, M. Patrick Ajuda, Mme Bisi Bakare et Chief Timothy Adesiyan, ont unanimement félicité le conseil d'administration et la direction générale de UBA, pour les résultats financiers impressionnants qui se sont traduits par des dividendes plus élevés pour les actionnaires.

« En dépit de la situation économique, UBA a pu accroître sa rentabilité et sa clientèle. Si vous comparez le dividende au cours de l'action UBA, vous verrez que notre rendement sur dividendes est très élevé. Aucune banque au Nigeria n'a été en mesure de faire cela, et je félicite donc le conseil d'administration de l'UBA », a déclaré Umar.

À la fin de l'exercice 2021, le résultat avant impôt de UBA a montré un résultat impressionnant avec une croissance de 20,3 % avec 153,1 milliards de nairas (373,8 millions de dollars), contre 127,3 milliards de nairas (310,8 millions de dollars) à la fin de l'exercice 2020 ; tandis que le résultat après impôt a augmenté de 8,7 % se chiffrant à 118,7 milliards de nairas (289,9 millions de dollars) en 2021, contre 109,2 milliards de nairas (266,6 millions de dollars) enregistrés l'année précédente. En conséquence, la Banque a proposé un dividende final de 80 kobo pour chaque action ordinaire de 50 kobo pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, portant le dividende total de l'exercice à 1 N1.00, la Banque ayant précédemment versé un dividende intermédiaire de 20 kobo.

United Bank for Africa Plc est la banque panafricaine, et offre des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, dans plus de 1 000 bureaux d'affaires et points de contact clients dans 20 pays africains.

Grace à sa présence aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, UBA connecte les personnes et les entreprises à travers l'Afrique par le biais des services bancaires aux particuliers, commerciaux et aux grandes entreprises, les paiements et envois de fonds transfrontaliers innovants, le financement du commerce et services bancaires connexe.