Semi-marathon TotalEnergies Marketing Guinée : 9 000 athlètes attendus….

CONAKRY- En prélude à l’organisation de la 8ème édition du semi-marathon de Conakry, la compagnie d’Hydrocarbures, TotalEnergies Marketing-Guinée et ses partenaires, notamment SOBRAGUI, VISTAGUI, UMS, SMB, ont organisé un point presse ce vendredi 8 avril 2022 en présence de Mr Lansana Béa DIALLO, ministre de la Jeunesse et des sports. Cette rencontre a été mise à profit pour dérouler le programme de ce rendez-vous sportif majeur prévu le dimanche 29 mai 2022.

Contrairement aux précédentes, cette 8ème édition, reportée en 2020 à cause du Covid-19, a pour objectif de regrouper 11.000 personnes (9 000 coureurs et 3 000 encadreurs qui sont entre autres les organisateurs, volontaires, Policiers, Gendarmes, agents de la croix rouge, Sapeurs-pompiers, médecins etc..). Pour TotalEnergies Marketing Guinée et ses partenaires, ce semi-marathon 2022 se décline en trois aspects. Un aspect sportif, un aspect citoyenneté et un aspect santé.

En tant qu’entreprises responsables, selon Adjé Kacou, construire l’avenir ensemble, signifie prendre soin de la santé de la population locale. D’ailleurs, pour le directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée, le slogan de ce rendez-vous sportif est « la santé de tous dans une ambiance conviviale ». Ce semi-marathon se décline en trois trajets, à savoir :

Le parcours de 21 km avec 2000 coureurs réservés aux professionnels qui arboreront la tunique bleue,

Le 12 km pour 3000 coureurs réservés aux amateurs avec la couleur verte.

La distance de 5 km prévue pour 4.000 coureurs. Ce trajet est réservé aux enfants des écoles primaires, travailleurs des entreprises et personnes du deuxième âge. Les coureurs de cette distance arboreront des maillots aux couleurs rouges.

‘’TotalEnergies Marketing Guinée, place en tête de ses priorités la sécurité et la santé des personnes, la sécurité des activités, le respect de l’environnement, la satisfaction de ses clients ainsi que l’écoute de l’ensemble des parties prenantes’’, a déclaré Adjé Kacou, directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée.

Partenaire historique de ce rendez-vous sportif, la Sobragui par la voix de son directeur général a réitéré son engagement aux côtés de la compagnie TotalEnergies Marketing dans l’organisation de cet évènement.

‘’Nos valeurs convergent complètement avec les valeurs de ce semi-marathon. C’est pourquoi la Sobragui continue à s’associer à cet évènement depuis de nombreuses années. Notre entreprise fera ce qu’il faut pour que cet évènement soit à la hauteur de sa réputation. On fera tout pour que cela soit’’, s’est engagé Xavier de Boisset, directeur général de la Sobragui.

Le représentant de la SMB (Société minière de Boké) et UMS, a abondé dans le même sens, exprimant toute sa satisfaction de prendre part à ce semi-marathon.

‘’ Pour l’ensemble des salariés de notre entreprise et consortium, il est clair que le sport reflète les valeurs que nous mettons au cœur de notre management. Au nom du PDG de UMS, je tiens à féliciter TotalEnergies marketing Guinée pour l’organisation de cet évènement, un des plus importants dans le domaine sportif en Guinée’’, a déclaré Diallo Thierno du consortium SMB Winning.

De son côté, Ousmane Soumah, président de la Fédération Guinéenne d’Athlétisme, a indiqué que le semi-marathon de Conakry coopté par TOTAL depuis 2012, est devenu un évènement sportif majeur au fil des années.

‘’Après l’arrêt de deux ans du semi-marathon de Conakry dû au covid-19, nous voici aujourd’hui pour le lancement de la 8ème édition. C’est le lieu de remercier vivement les partenaires, TotalEnergies Marketing et les autres pour leur contribution inestimable pour la réussite de cet évènement sportif. Au niveau de la fédération guinéenne d’athlétismes, toutes les dispositions ont été prises pour commencer nos activités. Monsieur le ministre des sports et chers partenaires soyez rassurés de la réussite de cette 8ème édition du semi-marathon de Conakry’’, a-t-il assuré.

Après avoir remercié les partenaires de cet évènement sportif, M. Martial Akoué, Directeur Général de Vista Guinée a indiqué : « Nous sommes ici entre amis et partenaires. Pour nous, c'est une grande fierté et un grand honneur de participer à ce séminaire marathon. Je vais essayer moi-même de faire les 5 km avec vous. Pour nous, les valeurs de citoyenneté de RSE que viens d'évoquer le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée, nous les partageons ».

Président de cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des sports, Lansana Bea Diallo a indiqué que ce semi-marathon, est l'une des plus grandes fêtes sportives de la Guinée ces dernières années vu l’engouement qu’il suscite.

‘’Je voudrais vraiment saluer l’initiative et vous dire que mon ministère continuera à accompagner le projet. Le sport, pour moi, c’est un vecteur de cohésion, un modèle et un état d’esprit qui amène beaucoup d’entreprises à aller vers la performance (…). Donc, je voudrais une fois encore saluer l’initiative et vous dire qu’on est avec vous’’, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo.

A noter le semi-marathon de TotalEnergies Marketing Guinée est un évènement sportif qui s’internationalise par la participation de trois pays de la sous-région à savoir le Mali, le Sénégal, la Sierra-Leone, lors de la précédente édition en 2019.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13