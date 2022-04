Retour d’Alpha Condé : "Il demeurera en Guinée aussi longtemps que sa santé le permettra", précise le CNRD

CONAKRY-Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), junte militaire au Pouvoir en Guinée, a apporté des précisions sur le séjour en Guinée d’Alpha Condé, rentré ce vendredi 8 avril 2022 dans l’après-midi, en provenance des Emirats Arabes Unis après des soins médicaux.

Dans un communiqué lu ce soir à la télévision nationale, le CNRD rassure l’opinion nationale et internationale que « l’ancien président demeurera en Guinée aussi longtemps que sa santé le permettra ».

La note signée par le colonel Sadiba Koulibaly, chef d’État général des armées, va plus loin, précisant que « l’intégrité et la dignité » de l’ancien président seront toujours respectées conformément à son rang et à son statut.

Mamadi Doumbouya, le président de la transition a remercié les autorités du pays hôtes pour la grande attention ainsi que le traitement privilégié dont l’ancien président a bénéficié durant son séjour.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com